Toni și Di Natale și-au anunțat retragerea din activitate

Atacantul echipei Hellas Verona, Luca Toni, și-a anunțat retragerea din activitate la vârsta de aproape 39 de ani, iar meciul de duminică împotriva campioanei Italiei, Juventus Torino, va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Câștigător al titlului de campion mondial cu Italia, în 2006, Toni a înscris de 156 de ori în Serie A, în 343 de meciuri, pentru opt cluburi diferite (Vicenza, Brescia, Palermo, AS Roma, Genoa, Juventus Torino, Fiorentina, Verona). A devenit cel mai vârstnic jucător care a câștigat titlul de golgheter în Serie A, la 38 de ani, marcând 22 de goluri în sezonul trecut, la egalitate cu Icardi. Toni a jucat și în Germania, la Bayern Munchen (2007-2010), unde a ieșit golgheter al Bundesligii în campionatul 2007-2008. În sezonul 2005-2006, pe când juca la Fiorentina, a câștigat titlul de golgheter al Europei, cu 31 de goluri.

„După ce m-am gândit bine, am hotărât că e momentul să mă retrag, după 22 de ani de fotbal. Au fost săptămâni dificile și a trebuit să iau o decizie dureroasă, un amestec de bucurie și tristețe. A fost sezonul cel mai slab din cariera mea, o mare deziluzie. Nu m-am înțeles deloc cu Mister Delneri, dar nu mai are sens să vorbesc acum de alegerile lui. A fost un eșec pentru amândoi campionatul acesta. Dacă voi primi propunerea de a continua să lucrez la club, o voi face cu plăcere. Nu voi antrena, asta e sigur. Când vor renunța și Di Natale și Totti, fotbalul italian va pierde 1.000 de goluri. Am avut o carieră fantastică”, a declarat Toni, care de-a lungul carierei sale a marcat 303 goluri în 647 de partide jucate.

Săptămâna trecută, și Antonio Di Natale și-a anunțat retragerea din activitate. „Îmi pare rău că nu voi putea fi pe teren etapa viitoare (n.r. - cea de duminica trecută), cu Torino, dar am avut ghinion. Sunt convins însă că echipa va fi motivată și vom câștiga acest meci. Vreau să mă recuperez până la partida cu Carpi, din ultima etapă, pentru a putea sărbători cu publicul ultimul meu joc pentru Udinese. Mă voi retrage și o voi face cu capul sus. Sunt mândru de ce am făcut aici, au fost 12 ani minunați. Pentru asta, mulțumesc echipei, fanilor și coechipierilor mei”, a anunțat atacantul de 38 de ani într-o conferință de presă. Antonio Di Natale este dezamăgit de forma slabă din acest sezon, în care a reușit un singur gol în 22 de prezențe în Serie A.

„E un jucător care a făcut istorie în ultimii 12 ani. E cel mai mare fotbalist care a jucat vreodată la acest club. Păcat că în acest sezon a avut probleme fizice. Faptul că am avut un sezon slab se datorează și acestui fapt, că nu l-am avut la sută la sută pe Di Natale”, a declarat Giampaolo Pozzo, președintele clubului friulan.

Crescut de Empoli, Di Natale a fost unul dintre cei mai importanți atacanți italieni ai ultimului deceniu. Vârful care s-a consacrat la Udinese a câștigat de două ori titlul de golgheter al Serie A (29 de goluri în sezonul 2009-2010 și 28 în 2010-2011) și a marcat de 208 de ori în cele 443 de meciuri jucate în prima ligă din Italia, pentru Empoli și Udinese. Cifrele excelente la echipa de club l-au propulsat și la echipa națională a Italiei, unde Di Natale a jucat 42 de meciuri (dintre care 7 la Campionatul European și 3 la Campionatul Mondial) și a înscris 11 goluri, fiind vicecampion european în 2012. În total, are 299 de goluri în 679 de partide.

Cei doi foști atacanți ai Squadrei Azzurra se retrag înaintea lui Francesco Totti, care ar putea juca până la vârsta de 40 de ani, fiind aproape de prelungirea pe încă un sezon a contractului cu AS Roma. Toni și Di Natale sunt născuți în 1977, iar Totti un an mai devreme, în septembrie 1976!