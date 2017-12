"Tonul perfect / Pitch Perfect 2", debut pe primul loc în box office-ul nord-american

Lungmetrajul muzical ”Tonul perfect / Pitch Perfect 2” a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 70,3 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii. Realizat cu un buget de 29 milioane de dolari şi regizat de Elizabeth Banks, acest film muzical reprezintă cel de-al treilea succes de casă consecutiv în 2015 pentru studiourile Universal, după ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey” şi ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”.

Lungmetrajul SF şi de acţiune ”Mad Max: Drumul Furiei / Mad Max: Fury Road”, regizat de George Miller, a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 44,4 milioane de dolari. Filmul ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / The Avengers: Age of Ultron”, care a ocupat două săptămâni poziţia de lider, a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 38,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia ”Hot Pursuit: Urmărire periculoasă / Hot Pursuit”, în care Reese Witherspoon interpretează rolul unei poliţiste cinstite, însărcinată cu protejarea soţiei unui mafiot, interpretată de Sofia Vergara, a coborât de pe locul al doilea pe poziţia a patra în box office-ul nord-american, cu încasări de 5,7 milioane de dolari. Comedia ”Paul, mare poliţist la mall 2 / Paul Blart: Mall Cop 2” s-a menţinut pe locul al cincilea, cu încasări de 3,6 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”, ultima peliculă a regretatului actor Paul Walker, care a ocupat timp de patru săptămâni primul loc în box office-ul nord-american, a coborât două poziţii şi a ajuns pe locul al şaselea, cu încasări de 3,5 milioane de dolari. ”Secretul lui Adaline / The Age of Adaline”, un film romantic cu accente fantastice despre o tânără care încetează să îmbătrânească, a pierdut patru locuri şi a coborât pe locul al şaptelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 3,2 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul de animaţie ”Acasă / Home”, regizat de Tim Johnson şi produs de studiourile DreamWorks Animation, a coborât pe locul al optulea, cu încasări de 2,7 milioane de dolari. ”Ex Machina”, un film SF despre prima formă de inteligenţă artificială total independentă şi relaţiile ei cu oamenii, a pierdut trei poziţii şi a ajuns pe locul al nouălea, cu încasări de 2,1 milioane de dolari, în cel de-al treilea weekend de proiecţii în America de Nord.

Drama ”Departe de lumea dezlănţuită / Far from the Madding Crowd”, regizată de Thomas Vinterberg, a urcat cinci locuri şi a ajuns pe poziţia a zecea, cu încasări de 1,3 milioane de dolari de vineri până duminică.