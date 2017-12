Top-modelul Andrej Pejic şi-a făcut operaţie de schimbare de sex

Andrej Pejic, un cunoscut top-model masculin de 22 de ani, născut în Bosnia, a suportat o operaţie de schimbare de sex şi a adoptat prenumele Andreja, făcând astfel primii paşi pentru a deveni femeie. Renumit pentru aspectul lui androgin, Andrej Pejic a suportat intervenţia chirurgicală în urmă cu câteva luni şi a vorbit despre această experienţă într-un interviu pe care l-a acordat revistei ”People”. ”Vreau să spun povestea mea lumii întregi, pentru că eu cred că am o responsabilitate socială. Sper că, atunci când eşti sincer, această chestiune va deveni mai puţin problematică. În trecut, mi-am păstrat visele şi imaginaţia pentru mine şi am devenit un actor destul de bun, jucând rolul unui băiat. Însă ascundeam ceea ce eram în realitate”, spune top-modelul. Crescut la Melbourne, în Australia, Andrej Pejic a descoperit la vârsta de 13 ani că nu era singura persoană transgender din lume. ”Am mers într-o bibliotecă şi am căutat pe Google ”schimbare de sex”, iar viaţa mea s-a schimbat în acel moment. Internetul mi-a oferit informaţia, mi-a spus că există cuvinte şi termeni medicali ce descriu sentimentele mele”, a mai povestit acesta.

Andrej Pejic şi-a lansat cariera de top-model în 2011, lucrând cu mai mulţi designeri celebri, inclusiv cu Jean-Paul Gaultier. La începutul anului 2013, modelul a început să reevalueze anumite aspecte din viaţa sa: ”Eram mândru de cariera mea de model nonconformist, dar visul meu cel mai mare era să mă simt confortabil în propriul meu corp. A trebuit să fiu sincer cu mine însumi, iar cariera va trebui să se adapteze la această situaţie”, a mai spus acesta. A efectuat operaţia de schimbare de sex în SUA şi spune că acum este mai fericit ca niciodată: ”Am fost fericit când a venit momentul să fac acest pas. Acum mă simt mai confortabil ca niciodată. Mă simt bine 100%”.

Andrej Pejic a fost remarcat la vârsta de 17 ani şi a devenit cunoscut în industria modei în calitate de model masculin androgin. În ianuarie 2011, la Săptămâna Modei de la Paris, Andrej Pejic a defilat pe podium şi a prezentat articole vestimentare atât din colecţia masculină, cât şi din colecţia feminină a casei Jean-Paul Gaultier. Ulterior, modelul de origine bosniacă a prezentat colecţii masculine ale casei Marc Jacobs. În 2013, Andrej Pejic a apărut alături de actriţa Tilda Swinton şi de David Bowie în videoclipul ”The Stars (Are Out Tonight)” al celebrului cântăreţ britanic.