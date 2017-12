Topraisar şi Mereni îşi dispută promovarea din Seria Est

Duminică s-au jucat partidele contând pentru etapa a 25-a din Campionatul Judeţean de fotbal, penultima a sezonului. După ce Litoral Corbu şi-a asigurat promovarea din Seria Nord, CS Peştera mai are nevoie de un singur punct în două meciuri pentru a fi sigură de primul loc în Seria Sud. În Seria Est, promovarea se va decide în ultima etapă. Cu un punct avans, Unirea Topraisar va juca pe teren propriu cu AS Bărăganu, în timp ce Viitorul Mereni se va deplasa la 2 Mai.

Iată rezultate înregistrate în penultima etapă: SERIA NORD: Voinţa Săcele - Pescăruşul Gîrliciu 3-0 (neprezentare); Dunaris Topalu - Victoria (fosta Ulmetum) Pantelimon 5-5 (G. Brînză 17, T. Alexe 52, 53, 62, V. Teacă 86 - C. Olar 2, 44, 78, Ov. Grosu 13, C. Micu 84); Sportul Tortoman - Steaua Speranţei II Siliştea 3-0 (D. Mărgean 16, I. Strujac 20, I. Mîndra 90+2); Viitorul Tîrguşor - Litoral Corbu 0-2 (Ad. Petre 31, M. Traşcă 75-pen). Meciul Dunărea Ciobanu - Pescarul Ghindăreşti s-a întrerupt în min. 14, la scorul de 1-0 (R. Tudor 12), când oaspeţii s-au retras de pe teren, în semn de protest, după eliminarea jucătorului Alexandru Panfilov pentru injurii la adresa arbitrului. Viitorul Fîntînele a stat. Clasament: 1. Corbu 47p/20j; 2. Săcele 39p/19j (golaveraj: 62-37); 3. Ciobanu 39p/19j (golaveraj: 57-36).

SERIA SUD: AS Ciocîrlia - Trophaeum Adamclisi 0-3 (A. Dumitru 53, B. Firică 75, V. Dumitru 89); Gloria II Băneasa (fosta Inter Ion Corvin) - Marmura Deleni 9-1 (Cr. Ceti 3, 48, M. Sivriu 10, D. Sivriu 15, M. Lucachi 16, G. Sandu 35, 85, R. Enciu 66, I. Canea 89 - P. Doloi 79); Dunărea Ostrov - CS Peştera 2-2 (D. Normambet 15, E. Anuţă 41-autogol - I. Lupu 18, G. Ştefan 57); Dacia Mircea Vodă - Speranţa Nisipari 1-5 (I. Radu 21 - Al. Banci 6, 80, S. Ochiuleţ 17, 72, M. Cosma 29); Sacidava Aliman - AS Valea Dacilor 1-9 (I. Dajiu 82 - G. Mitu 2, 20, C. Coşeru 15, 26, 72, D. Antip 24, Ad. Vintileanu 51, P. Scînteie 73, 78); Sport Prim Oltina - Gloria Seimeni 3-5 (D. Mitu 9, 23, Cr. Cotabiţă 49 - I. Ilie 30, 75, 78, 82, 89); Voinţa Siminoc - Voinţa Cochirleni 6-4 (Cr. Lungu 41, D. Siminiceanu 54, 73, G. Pascal 58, 62, D. Lungu 71 - E. Ciobănică 65, 82, 88, D. Lazăr 75). Clasament: 1. Peştera 70p/24j; 2. Valea Dacilor 61p/23j; 3. Ostrov 48p/24j.

SERIA EST: AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă 4-1 (I. Truşescu 4, 89, Fl. Molnar 57, Ener Saban 77 - M. Murgu 67); CS II Eforie (fosta Farul Tuzla) - Unirea Topraisar 3-0 (I. Cioacă 24, D. Iosif 71, Cr. Lungu 89); Viitorul II Pecineaga - Avîntul Comana 3-0 (M. Croitoru 47, D. Sitaru 76, I. Olaru 86); Viitorul Cobadin - CS II Agigea 2-1 (Ad. Gîrtone 40, I. Merticariu 80 - D. Baraghin 50); Voinţa Valu lui Traian - Luceafărul Amzacea 3-1 (I. Astanei 18, 23, Ov. Ionescu 35 - D. Cristea 79); Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni 2-1 (R. Socianu 60, Gh. Ciobanu 84 - I. Stîngă 66); Gloria Albeşti - Atletic 2 Mai 2-2 (P. Anghel 51, M. Anton 60 - E. Acmambet 31, Al. Tîmplaru 71). Clasament: 1. Topraisar 55p; 2. Mereni 54p; 3. Eforie II 51p.

Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.