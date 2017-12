Topul facultăților care garantează mari șanse la angajare!

Dacă în perioada aceasta te gândești să te înscrii la facultate, cu siguranță că ești în căutarea mai multor informații despre profilul pe care ar trebui să îl alegi pentru a avea șanse mari de angajare la absolvire. Potrivit unui studiu realizat de compania de resurse umane Smartree, facultățile cu profil de inginerie software sau de limbi străine sunt cele ai căror absolvenți își găsesc cel mai repede un loc de muncă bine plătit, imediat după terminarea studiilor, având, totodată, şansa unei ascensiuni rapide în carieră.

INGINERI, SPECIALIȘTI IT

”Politehnica, Cibernetica, Limbile Străine şi chiar Medicina sunt acele facultăţi care garantează absolvenţilor că vor găsi foarte uşor un job odată cu terminarea studiilor sau chiar din perioada acestora. În plus, aceşti tineri sunt și cel mai bine plătiți, încă din primul an de activitate”, a declarat Raluca Peneș, coordonator de resurse umane al companiei Smartree. Salariul unui absolvent al unei facultăți cu profil IT poate începe de la 3.500 - 4.000 lei net. În ceea ce îi privește pe absolvenții de limbi străine, cei care vor avea salarii foarte mari încă de la primul job vor fi cunoscătorii de limbi exotice, cum sunt limbile arabe, scandinave sau asiatice. Astfel, comparativ cu vorbitorii de engleză, franceză sau italiană, ale căror salarii pot începe de la 2.000 lei net, vorbitorii de limbi străine exotice pot ajunge la un venit lunar de 4.000 lei net.

MEDICII, LA FEL DE CĂUTAȚI

O altă categorie de absolvenți de care piața muncii are mare nevoie sunt medicii. Aceștia au mai multe opțiuni după ce termină facultatea, având posibilitatea de a se orienta către sistemul de sănătate de stat, dar și către cel privat. Acesta include spitalele și clinicile particulare, din țară sau străinătate, în care nivelul de remunerație este mult mai atractiv decât în cazul celor de stat, dar și companiile farmaceutice. Şi absolvenţii de Agronomie au, în acest moment, şansa de a găsi într-un timp foarte scurt un job plătit foarte bine datorită numărului mare de investitori şi dezmorţirii activităţii pe acest segment.

CE FACULTĂȚI AR TREBUI SĂ EVIȚI

La polul opus, facultățile ai căror absolvenți au mari probleme în a-și găsi un job sunt cele al căror profil nu este bine structurat. În aceste instituții de învățământ, metodologia nu este coerentă și nu există nicio specializare pe care absolvenții se pot baza după absolvire. ”Se predau informații din multe domenii, dar nu se pune accent pe ce profesii se pot angaja tinerii absolvenți sau care sunt etapele unei cariere, care trebuie parcurse în mod corect. Astfel de exemple de facultăţi sunt cele care nu au specializare strictă pe un anumit domeniu, precum Management sau Inginerie Economică”, a menţionat Raluca Peneș. Dar există și facultăți foarte specializate, care nu oferă o perspectivă de angajare foarte bună în acest moment, precum Arhitectura sau Geologia.

JOBURI DE VIITOR Potrivit realizatorilor studiului, datorită evoluției tehnologiei IT din România și numărului din ce în ce mai mare de investitori străini care își deschid puncte de lucru pe plan local, domeniul ingineriei software va rămâne în topul joburilor oferite de către angajatori în următorii cinci ani. Alte domenii în care va fi nevoie de specialiști în următorii ani sunt contabilitatea, logistica, HR-ul, în cadrul cărora, dacă abilitățile de bază sunt dublate de cunoașterea unei limbi străine sau chiar două, absolvenții vor găsi aproape garantat un loc de muncă, imediat după finalizarea studiilor. ”Dacă ești vorbitor de engleză și încă o limbă străină, dacă ai cunoștințe elementare într-unul dintre domeniile IT, contabilitate, logistică, HR, software, angajarea în cadrul unei companii de shared services îți este asigurată în proporție de 70 - 80%. Restul de 30 - 20% depinde de modul în care te prezinți la interviu, atitudinea și motivația ta”, a subliniat Peneș.