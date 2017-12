Totul de vânzare (III)

Titlul acesta a fost contrazis, dar mi-a fost lene să-l mai schimb, de atitudinea din ultimele zile pe care au afişat-o Mircea Geoană şi Crin Antonescu, ca şi de declaraţiile făcute de cei doi. După încheierea scrutinului din 22 noiembrie, eram convins că va începe imediat o perioadă de negocieri febrile, în care vor fi puse la vânzare, politic vorbind, toate ideile, proiectele, alianţele sau compromisurile necesare, pentru răsturnarea lui Traian Băsescu de la putere. N-aş fi crezut că se va ajunge chiar şi la un acord politic!

M-a surprins foarte plăcut reacţia publică a preşedintelui PNL, pe care a avut-o încă de a doua zi după alegeri. Ea dovedea că arţăgosul Crin Antonescu, aşa cum apăruse el în campanie, are coloană vertebrală, onoare şi caracter. Refuzul de a colabora cu PD-L, până nu se desparte de Traian Băsescu, precum şi refuzul de a invita electoratul liberal să-l voteze pe actualul preşedinte în turul doi, mi s-au părut două gesturi politice de mare efect, lăudate de toată lumea. La acestea s-a adăugat reacţia conciliantă şi înţeleaptă a lui Mircea Geoană, care a acceptat pe loc, ca proiect comun, ideea numirii lui Klaus Iohannis ca premier independent, pentru următorii trei ani, până la viitoarele alegeri parlamentare. Îi dau dreptate lui Victor Ponta, care a mărturisit că speră din tot sufletul să nu se petreacă vreo „defecţiune”, nici la PNL, nici la PSD, cu privire la acest plan comun, din cauza unor eventuale orgolii personale ale cine ştie cui. Aceeaşi nădejde o am şi eu, fiindcă riscul, din păcate, există totuşi… Ar fi cea mai eficace metodă de spulberare a lui Traian Băsescu de pe scena politică! În plus, numirea unui neamţ în fruntea guvernului României ar avea un efect psihologic formidabil în Europa şi în lume. După Regele Carol I, care a construit, practic vorbind, România modernă, Iohannis ar fi al doilea german, care ar intra în istoria noastră naţională. El este, în clipa de faţă, prin expertiza managerială excelentă pe care a dovedit-o în administrarea locală a Sibiului, omul potrivit, la locul potrivit.

Personal, nu mă tem, ca şi Victor Ponta, de altfel, decât de negocierile pentru fotolii ministeriale şi influenţe politice, cu toate că Geoană şi Antonescu au dat asigurări publice că nu s-a ajuns încă la această fază. Nu ştiu ce ambiţii au unii sau alţii! Dacă rămânem, însă, la nivelul liderilor celor două partide, colaborarea se conturează în cei mai buni termeni şi este singura formulă sigură prin care actualul Şef al Statului poate fi învins în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Dacă acest lucru se va întâmpla, iar eu cred cu multă convingere că aşa va fi, vor înţelege mulţi români, abia atunci, cât rău a făcut Traian Băsescu PD-L-ului şi cât de grav l-a izolat, ca partid, pe scena politică. În cei trei ani de opoziţie parlamentară, pe care democrat liberalii îi vor traversa, partidul va avea timp să se reformeze, aşa cum a făcut şi PSD-ul la vremea sa.

Nu trebuie să uităm că, în primul tur al alegerilor de acum câteva zile, două treimi dintre români au votat împotriva lui Băsescu. Acest proiect comun între PSD şi PNL i-ar aduce încă o dată la urne, de data asta uniţi direct de dorinţa de a scăpa de cel mai dăunător preşedinte pe care l-am avut în ultimii 20 de ani. Aşa să ne-ajute Dumnezeu!