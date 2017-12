Traian Băsescu nu va mai fi judecat pentru amenințarea Gabrielei Firea

16:29:15 / 28 Iulie 2016

TRADAREA

Inca odata, daca mai era cazul sa VEDEM si sa AUZIM cum Procororul General Roman Augustin Lazar a PRIMIT SARCINI PRETIOASE de-la KLEEM s-al ACHITE IMEDIAT PE BASESCU IN PROCESUL CU Gabriela Firea,. Ca om cu o varsta INAINTATA nu pot sa-mi inchipui cum asemenea justitie este OARBA LA FARADELEGILE FACUTE DE basescu traian atunci cand tot americanii il TINEA CA PE UN CAINE IN LANT cica presedinte jucator,. Atunci domnule procoror general deschideti capul si memoria si condamna pe acest INFRACTOR INTERNATIONAL pentru cateva INFRACTIUNI pe care le redau eu ca o presoana care stiu cat de BINE a facut rusi cand eram prieteni cu stalin,,hrusciov, brejnev si ceilalti pana la tradatorul SOCIALISMULUI SI COMUNISMULUI, OMUL INSEMNAT IN FRUNTE CONFORM SCRIPTUTII , GOLIA RUSESC numit mihai gorbaciov, iata; - Casa din mihaileanu -Mosia de-la Nana -DISPARITIA A 365 de VAPOARE romanesti -Lasarea in america a 11 MILIARDE DE EURO cand a luat 24 miliarde imprumut fara aprobarea parlamentului de-la F,M,I,., bani cu care si-a asigurat prin ambasadorul ghitenstaer cele doua mandate de presedinte -implicarea in vazare de motorin si armament impreuna cu blejnar -implicarea in vanzarea si primirea de energie ieftina de catre baietii destepti de-la ARLO SLATINAalaturi de cei mai MARI CORUPTI SI MAFIOTI ; Teodor Stolojan si si fostul ministru de justitie care vindea copii la straini pentru a le lua ORGANELE, calaul stoica valeriu Nu mai continu ,dar va atentionam ca VIGILENTA PATRIOTILOR ROMANI NU A MURIT ODATA CU +TRIBUL;Cornneliu Vadim Tudor si ca va cere SEAMA PENTRU INCALCAREA FLAGRANTA A CONSTITUTIEI SI LEGILOR JUDICIRE><