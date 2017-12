Transferul acțiunilor portului trebuie să fie în interesul cetățenilor

08:30:00 / 02 Iulie 2014

Preturi

Si in alegerile.pentru primar se va face totul pentru binele constantrnilor asa a fost promisiunea electorala.Si sa vazut binele facut platim cele mai mari preturi la gcal apa rece calda habitac etc din tara.Nici acum nu ne-am revenit din iesire din iarna .vedeti datoriile as ciatilor de locatari multi intram din datori din an in an.Cauza preturilor foarte mari la utilitati.ce au facut edili orasului in acest sens in afara de promisiuni desarte si aruncarea cate un pachet.si ajutoare la asa zisi nevoiasi.Dar noi cetateni dupa ce platim preturile astea asa de mari ajungem mai rau ca asa zisi nevoiasi .Lanoi sa gandit cineva.