Trei cereri de arestare pe numele Elenei Udrea. DNA cere arestarea deputatului şi în dosarul Microsoft

DNA a cerut, în această seară, sesizarea Camerei Deputaţilor pentru încuviinţarea urmăririi penale, reţinerii şi arestării preventive a fostului ministru Elena Udrea şi în dosarul Microsoft. Udrea este acuzată de procurorii DNA că a încălcat condiţiile controlului judiciar, motiv pentru care se impune arestarea ei. "Faptul că numita Udrea Elena Gabriela a încălcat una dintre obligaţiile impuse ca urmare a dispunerii măsurii controlului judiciar, şi anume „să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi, alţi participanţi la comiterea infracţiunii, martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale", denotă că se impune o măsură preventivă privativă de libertate, arată DNA. Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut, astăzi, sesizarea Camerei Deputaţilor pentru încuviinţarea arestării preventive a Elenei Udrea, după ce procurorii au extins urmărirea penală pe numele ei şi pentru luare de mită, în dosarul "Gala Bute"."La data de 4 februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe celor de corupţie au dispus extinderea cercetărilor faţă de Udrea Elena Gabriela, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită", se arată într-un comunicat remis presei. Procurorul şef al DNA, Codruţa Kovesi, a transmis procurorului general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Udrea. De asemenea, referatul cauzei a fost trimis şi ministrului Justiţiei, pentru a cere preşedintelui Camerei Deputaţilor încuviinţarea arestării preventive a deputatului Udrea, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite şi luare de mită. "Faptele au legătură cu atribuirea şi folosirea, presupus ilegale, a fondurilor din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în perioada 2010 - 2012", se mai arată în comunicat. Comisia juridică a avizat pozitiv, astăzi, cererea DNA privind începerea urmăririi penale a deputatului Elena Udrea. "Un ministru nu ştie tot ce se întâmplă în ministerul său, are specialişti angajaţi", a declarat Udrea la ieşirea din comisie. Ieri, Elena Udrea a fost aşteptată cu huiduieli la Secţia 2 de Poliţie, unde s-a prezentat conform obligaţilor pe care le are, după plasarea sub control judiciar în dosarul Microsoft, fiind suspectată de spălare de bani.