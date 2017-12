Trei echipe au obţinut primele puncte la Trofeul “Telegraf”

Duminică, la Sala Sporturilor, în etapa a 4-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, ediţia a 22-a, trei formaţii şi-au trecut în cont primele puncte la actuala ediţie a turneului, iar alte trei echipe au rămas, în continuare, la cota zero. CS Agigea (în Grupa A), Liga Ofiţerilor şi Hans Exchange (ambele în Grupa D) au obţinut câte un punct, în timp ce Socep, SNC şi Intersport Millenium au pierdut şi al treilea joc susţinut în acest an. Victorii importante în lupta pentru accederea în optimile de finală ale competiţiei au reuşit Perla Murfatlar şi Voinţa Siminoc (în Grupa B), Macedonia Ovidiu şi Intermacedonia Steaua Mării (ambele în Grupa E) şi FC Amicii (în Grupa F). Patru formaţii au obţinut al treilea succes consecutiv, Municipal (în Grupa A), Club 29 (în Grupa C), Săgeata Stejaru (în Grupa D) şi Vulturii Cazino (în Grupa F) ocupând şi primul loc în grupele în care evoluează. În cel mai disputat meci de duminică, în Grupa C, Olimpia Apă Canal a egalat într-un final incendiar pe Store şi este foarte aproape de calificarea în optimile de finală.

Aflat la debutul său la Trofeul “Telegraf”, fostul fundaş şi antrenor al Farului, Ion Barbu, a fost impresionat de valoarea turneului. „Mă bucur pentru prima mea participare la acest turneu, probabil cel mai tare turneu de fotbal în sală din România. Este şi o ocazie de a mă reîntâlni cu foştii mei colegi de la Farul, dar şi cu alţi jucători care au evoluat în primele trei ligi”, a declarat Ion Barbu, care îmbracă tricoul echipei Club 29. Aflat şi el la prima participare la Trofeul “Telegraf”, atacantul Dorel Zaharia, cel care marcat pentru Steaua în Liga Campionilor pe “Emirates Stadium”, dar şi pentru formaţia... Telegraf pe terenul Unităţii Militare din Km. 4-5 în urmă cu câţiva ani, consideră extrem de utilă prezenţa la acest turneu. „În acest an am împlinit vârsta care-mi permite să joc la acest turneu şi am decis că venind să joc la turneu pot intra uşor, uşor, după vacanţă, în efort”, a spus atacantul divizionarei secunde Săgeata Năvodari, care a înscris duminică, în tricoul Municipalului, primele sale două goluri la actuala ediţie.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor - Duminică, 20 ianuarie, etapa a 4-a: Hans Exchange - Liga Ofiţerilor 3-3 (Edy Petrescu, Taner Abdulhai, Dănuţ Turtoi / Cristian Ruci, Marius Roşca, Adrian Cioroianu), Olimpia Apă Canal - Store 4-4 (Ionuţ Beldiman 2, Adrian Dragomir 2 / Nicolae Tudorici 2, Octavian Mihai, Alexandru Grămoşteanu), Telegraf - FC Amicii Constanţa 1-6 (Ciprian Mihai / Cornel Murguleţ 2, Tase Grosu 2, Costel Paşa, Eduard Sas), Macedonia Ovidiu - Oportun Wind Power Mangalia 4-1 (Constantin Dămăşaru 3, Dumitru Bichi / Cristi Petcu), Perla Murfatlar - Victoria Techirghiol 5-4 (Daniel Piron 2, Daniel Florea, Cristian Bleorţ, Marius Iordănescu / Cristian Tăbăcaru 2, Mihai Bălău 2), CS Agigea - Real 2-2 (Dan Iosif, Gheorghe Lozovanu / Toader Şerban 2), Socep - Voinţa Siminoc 1-5 (Enache Pilici / Dumitru Hapiuc 2, Ion Caplan, Gheorghe Mangalea, Cosmin Mocanu), SNC - Intermacedonia-Steaua Mării 1-3 (Lucian Galben / George Pitu 2, Marius Codescu), Club 29 - Intersport Millenium 5-0 (Cristi Poşircă, Costică Gechereanu, Adrian Tănase, Viorel Farcaş, Cosmin Paşcovici), Vulturii Cazino - IMN-Meconst 5-1 (Gabriel Şimu 3, Adrian Foamete, Anastase Ruca / Cristian Ştefan), Municipal - Dinamo-Spada 7-1 (Stelian Carabaş 3, Dorel Zaharia 2, Gabi Stan, Gică Butoiu / Paul Cristache), Săgeata Stejaru - Dinamo Poliţia 8-4 (Florin Anghel 3, Adam Paşata 2, Iancu Papazicu 2, Gică Blacioti / Florin Bălan 3, Gheorghe Ţîrcovnicu).

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.