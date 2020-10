Trei puncte importante obţinute de FC Farul la Chiajna

FC Farul Constanţa a câştigat sâmbătă, în deplasare, partida cu Concordia Chiajna, din etapa a noua a Ligii a 2-a la fotbal, cu scorul de 2-1 (Fl. Bălan 60, Banyoi 89 / Borţa 71). A fost un meci extrem de disputat, în care ambele formaţii au căutat victoria, iar cele trei puncte au intrat la final în contul Farului, jucătorii constănţeni oferindu-i astfel cel mai frumos cadou antrenorului Ianis Zicu, la împlinirea celor 37 de ani.

Au evoluat următoarele echipe - Concordia (antrenor: Auraș Brașoveanu): C. Lungu - M. Dumitru, Stănică, Marc (cpt.), Oanea - Intzidis, Biceanu, Al. Lazăr, Llullaku (72 Kanda) - Arnăutu, Hergheligiu (55 Borța); FC Farul (antrenor: Ianis Zicu): Dur-Bozoancă - Băjan, M. Leca, V. Lică, D. Panait - Al. Stoica (78 Carabela), Antoche (cpt.), Bîrnoi, Fl. Bălan (90+1 R. Silaghi) - Măzărache (90+3 Hordouan), Banyoi.

„Pentru mine, ei sunt cadoul meu, de un an și două luni. Sunt sută la sută dedicați acestei meserii, vreau să le mulțumesc pentru modul în care au arătat astăzi. Eram cu toții conștienți de importanța partidei, jucam cu un adversar foarte bun, cu jucători care au trecut prin prima ligă. Aveam nevoie de această victorie. Am întâlnit un adversar care era sub noi în clasament cu un punct și avea un meci în plus disputat. Am câștigat această partidă și toate gândurile noastre sunt la restanța de miercuri, de la Pandurii, unde trebuie să mergem și să legăm victoriile, pentru a fi în primele şase echipe”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.

Celelalte rezultate de sâmbătă:

Aerostar Bacău - ACS Fotbal Comuna Recea 2-3

ASU Politehnica Timişoara - CSM Slatina 1-0

Unirea 04 Slobozia - Dunărea 2005 Călăraşi 2-2

Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc

Pandurii Lignitul Tg. Jiu - Ripensia Timișoara 1-2

Turris Oltul Tr. Măgurele - CSM Reșița 4-1

Meciul Gloria Buzău - Viitorul Pandurii Tg. Jiu nu s-a mai disputat, din cauza infectării cu noul coronavirus a mai multor jucători din lotul formaţiei din Tg. Jiu.

Programul ultimelor două partide ale etapei -

Duminică, 25 octombrie, ora 15.00:

Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Luni, 26 octombrie, ora 18.00:

CS Mioveni - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport)

Rapid Bucureşti stă în această etapă.

Clasament: 1. Metaloglobus 19p (golaveraj: 13-5), 2. Craiova 17p (21-9), 3. ASU Poli 17p (7-3), 4. Tr. Măgurele 15p (18-10), 5. Cluj 14p (9-6), 6. Slobozia 14p (11-10), 7. Petrolul 13p (15-6), 8. Călăraşi 13p (11-8), 9. Rapid 13p (14-12), 10. FC FARUL 13p (11-10), 11. Mioveni 10p (3-2), 12. Chiajna 9p (15-14), 13. Buzău 9p (8-7), 14. Ripensia 9p (7-17), 15. Reșița 8p (4-13), 16. Miercurea Ciuc 7p (8-9), 17. Viitorul Pandurii 7p (10-13), 18. Recea 7p (12-18), 19. Slatina 6p (6-10), 20. Aerostar 3p (8-15), 21. Pandurii Lignitul 3p (5-21).

FC Farul va disputa miercuri, 28 octombrie, de la ora 15.00, în deplasare, restanţa cu Pandurii Lignitul Tg. Jiu, din etapa a şaptea.