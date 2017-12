Trei români în calificări la US Open

Trei reprezentanți ai României, Marius Copil, Ana Bogdan și Andreea Mitu, vor lua startul în calificările pentru tablourile principale de simplu ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, găzduit de arenele „Flushing Meadows” din New York. Copil, locul 173 ATP, va da piept în primul tur preliminar cu japonezul Go Soeda, locul 147 ATP. Bogdan, locul 117 WTA, cap de serie nr. 11, va juca și ea în primul tur cu o reprezentantă a Japoniei, Hiroko Kuwata, locul 154 WTA, în timp ce Mitu, locul 192 WTA, o are ca adversară pe austriaca Barbara Haas, locul 140 WTA.

Calificată direct pe tabloul principal de la US Open, Irina-Camelia Begu, locul 22 WTA, a fost eliminată în runda inaugurală a turneului de la New Haven (USA), dotat cu premii în valoare totală de 695.900 dolari, de către Caroline Garcia (Franța), locul 27 WTA, cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră și 22 de minute. Pentru participarea la New Haven, românca va primi un cec de 5.820 dolari și un punct WTA.

Ajuns pe locul 237 în clasamentul mondial, Adrian Ungur s-a calificat în turul secund al turneului challenger de la Manerbio (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro, după ce l-a învins în runda inaugurală pe chilianul Christian Garin, locul 262 ATP. Românul, care şi-a asigurat opt puncte ATP şi un cec în valoare de 730 de euro, va juca pentru un loc în sferturi cu favoritul nr. 8, sârbul Filip Krajinovic, locul 183 ATP.

