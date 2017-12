Trei trofee pentru Pletea în Bahrain

Cotat drept cel mai valoros sportiv prezent la Openul Bahrainului la tenis de masă rezervat cadeților și juniorilor, Cristian Pletea și-a confirmat statutul, ajungând în finală în toate probele în care a luat startul. Astfel, după ce a cucerit trofeul cu România în proba pe echipe, constănțeanul a făcut spectacol în probele de simplu, atât la cadeți, cât și la juniori, dar și în cea de dublu masculin. La cadeți, unde ocupă locul secund în clasamentul mondial ITTF, Pletea a trecut în sferturi de Shaurya Tushar Pednekar (India), cu 3-0, iar în semifinale l-a depășit pe Chetthanabodi Chanpen (Thailanda), cu 3-0. În finală, sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța l-a întâlnit pe coechipierul său din echipa tricoloră, Rareș Sipoș, și a pierdut surprinzător, cu 1-3. Două ore mai târziu, duelul s-a repetat în finala de juniori, unde elevul lui Viorel Filimon a ajuns după ce i-a eliminat pe Mudit Dani (India) în sferturi, cu 4-0, și pe Helshan Weerasinghe (Anglia), cu 4-1. Dornic de revanșă, constănțeanul a schimbat stilul de joc și s-a impus cu 4-2 în fața lui Rareș Sipoș. „Înainte de finala de la cadeți eram foarte motivat, dar tactica mea nu a fost prea bună. Mai întâi, am jucat prea mult pe forehand-ul său, apoi am insistat pe backhand, dar a returnat de fiecare dată pe centrul mesei și a controlat punctele în totalitate. După eșec, am ieșit din sală și m-am gândit câteva minute cum ar trebui să joc finala de la juniori. Am dat mingea în lateral, apoi am jucat în adversar, pentru a-l incomoda”, a spus Pletea.

După cele două finale de simplu, Pletea și Sipoș au făcut pereche în competiția de dublu masculin, unde au avut un parcurs perfect. Cei doi au trecut pe rând de Mohammed Al-Haddad și Mohammed Ali (ambii din Qatar), cu 3-0, de Mudit Dani (India) și Helshan Weerasinghe (Anglia), cu 3-1, și, în finală, de Alexandru Manole și Rashed Sanad (Bahrain), cu 3-1, cucerind un nou trofeu.

EȘECURI PE LINIE LA EUROPA TOP 16 LA SENIOARE

Aflată pe locul 19 în clasamentul ITTF, Eliza Samara nu a confirmat statutul de favorită la câștigarea trofeului Europa Top 16 la tenis de masă, competiție rezervată senioarelor, la care au participat cele mai valoroase sportive de pe „bătrânul continent”. Astfel, în competiția desfășurată la finalul săptămânii trecute, la Baku (Azerbaidjan), după ce a pierdut la debut, cu 1-3, în disputa cu germanca Kristin Silbereisen, locul 47 ITTF, sportiva legitimată la CS Farul Constanța și pregătită de Viorel Filimon a cedat și în celelalte meciuri din Grupa C, 1-3 cu Melek Hu (Turcia, locul 28 ITTF) și 1-3 cu Polina Mikhailova (Rusia, locul 65 ITTF), ocupând ultimul loc în grupă.