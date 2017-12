„Trenul Mărțișor“ a ajuns la Constanța. Uite cum arată!

14:22:07 / 01 Martie 2016

Circula dej ani de zile astfel de vagoane intre Bucuresti si Constanta si alte rute, problema e ca CFR Calatori foloseste locomotiva electrica plus trei vagoane in loc de o rama electrica care sa poata 160km/h si sa aibe consum redus gen Bombardier, Siemens etc. Deci creier nu e, asteptam sa se rezolve. Astfel de vagoane sunt bune pentru distante medii si lungi , pe 224km nu pui vagoane decat daca ai cerere mare, per tren, adica de la 5-6 vagoane in sus.