“Tricolorii mici”, remiză cu “olimpicii” Italiei

Echipa naţională de tineret a României a remizat, marţi seară, cu reprezentativa olimpică a Italiei, scor 1-1, într-un meci amical disputat pe “Stadio Comunale” din Pistoia. Gazdele, antrenate de Pierluigi Casiraghi, au dominat partida, deschizînd scorul, în min. 39, prin Rossi, dar “tricolorii mici” au reuşit să restabilească egalitatea cu trei minute înainte de final prin Bogdan Stancu, care reluat în poartă din interiorul careului mic mingea centrată de Ochiroşii. “Sînt mulţumit şi de evoluţia echipei, şi de rezultat, chiar dacă de fiecare dată este loc de mai bine. Consider că acţiunea a fost reuşită şi datorită faptului că am jucat de la egal la egal cu selecţionata olimpică a Italiei, formată din fotbalişti care activează în campionate puternice. Consider că rezultatul este echitabil, cu atît mai mult cu cît am avut trei absenţe notabile, Keşeru, Ropotan şi Sepsi. Italia ne-a dat un gol norocos, iar noi cred că am avut un penalty. Cel puţin aşa mi-a spus Torje, că a fost împins din spate, în careu, cînd scăpase singur cu portarul. Echipa a avut o evoluţie dătătoare de speranţe în vederea ultimelor trei meciuri de calificare la CE 2009, două cu Ţara Galilor şi unul cu Bosnia. Tătăruşanu şi Pantilimon au demonstrat că sînt portari de mare viitor, iar în cîmp s-au remarcat Ştefan Radu, Tudose, Bicfalvi, Torje şi Bogdan Stancu”, a spus selecţionerul Emil Săndoi, care a folosit următoarea formulă de echipă: Tătăruşanu (80 Pantilimon) - Ninu (46 Homei), Şt. Radu (84 Mardare), Latovlevici, Tudose (84 Luchin) - Bicfalvi (80 Pătraşcu), Cr. Tănase (60 Ochiroşii), Deac (80 Păcuraru) - Torje (84 Sburlea), B. Stancu, Chiacu (46 Gîngioveanu). La acest meci au asistat şi selecţionerii echipelor naţionale mari ale celor două ţări, Marcello Lippi şi Victor Piţurcă.