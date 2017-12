Tricolorii s-au reunit, la Mogoşoaia, fără Mutu

Naţionala de fotbal a României s-a reunit, ieri după-amiază, la Mogoşoaia, în vederea disputării meciului amical cu reprezentativei Ungariei, programat miercuri, de la ora 21.00, pe Stadionul “Ferenc Puskas” din Budapesta. Faţă de lotul anunţat iniţial, selecţionerul Răzvan Lucescu s-a văzut nevoit să renunţe la serviciile vedetei Adrian Mutu. Revenit pe teren după o absenţă de patru, “decarul” naţionalei, aflat în cantonament la Birmingham, cu Fiorentina, a acuzat o răceală puternică. În locul său, Lucescu a decis să-l convoace pe stelistul Bogdan Stancu, remarcat după evoluţia excelentă din meciul cu Motherwell, din UEFA Europa League. În plus, Lucescu a trebuit să renunţe şi la Cristian Săpunaru, fundaşul lui FC Porto, care are probleme musculare. Selecţionerul l-a chemat în premieră şi pe mijlocaşul Stelei, Romeo Surdu, pe care l-a avut elev la FC Braşov. Astfel, cei 23 de jucători convocaţi pentru partida de miercuri sînt: D. Coman (FC Braşov), Pantilimon (FC Timişoara) şi Tătăruşanu (Steaua) - portari; Dănănae (U. Craiova), Maftei (Unirea Urziceni), Rădoi (Al-Hilal), Chivu (Inter Milano), D. Goian (US Palermo), M. Constantin (Rapid), Raţ (Şahtior Doneţk) şi Neşu (FC Utrecht) - fundaşi; Mara (CFR Cluj), M. Roman (FC Braşov), I. Apostol (Unirea Urziceni), Codrea (AC Siena), Ghioane (Dinamo Kiev), C. Lazăr (Rapid), M. Nicu (Hertha Berlin) şi R. Surdu (Steaua) - mijlocaşi; Marica (VfB Stuttgart), Dănciulescu (Dinamo), G. Bucur (FC Timişoara) şi B. Stancu (Steaua) - atacanţi. La reunire nu au fost prezenţi trei dintre “stranieri”, Neşu, Nicu şi Raţ, dar şi cei doi jucători timişoreni, Pantilimon şi Bucur, care se vor alătura lotului astăzi, direct la Budapesta. În plus, Tătăruşanu, Mara, Surdu şi Bogdan Stancu, care au jucat aseară în meciul Steaua - CFR Cluj, se vor prezenta, azi, direct la Aeroportul “Henri Coandă”, de unde tricolorii vor pleca spre Budapesta, în jurul orei 12.30. Ieri, cei prezenţi la Mogoşoaia au efectuat un prim antrenament, de la care a lipsit căpitanul Cristian Chivu, sosit abia aseară. “Ungaria este o echipă în creştere şi este bine cotată în lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial. Avem un joc în deplasare şi consider că va fi un meci util. Mă aştept ca partida să se desfăşoare sub semnul fair play-ului, sper să nu se întîmple incidentele de la partida Ujpest - Steaua. Să nu se uite că jucăm pentru Marian Cozma”, a spus selecţionerul Răzvan Lucescu.