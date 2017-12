Trimişi în judecată pentru 12 infracţiuni economice

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa a finalizat, ieri, rechizitoriul şi i-a trimis în judecată pe Ioan Burac, 52 ani, din judeţul Neamţ, Marcel Liga, de 38 ani, din Galaţi, Vasile Tăfălan, de 63 ani, din Maramureş, Cornel Popescu, de 42 ani, din Craiova şi Nicolae Mihaiu, de 48 ani, din Constanţa. Toţi sînt acuzaţi de comiterea mai multor infracţiuni, printre care înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea, fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, asociere pentru săvîrşirea de infracţiuni, evaziune fiscală şi spălare de bani. Burac, Tăfălan şi Popescu vor fi judecaţi în stare de arest preventiv, în vreme ce Liga şi Mihaiu sînt liberi. Burac este acuzat de 12 infracţiuni economice, Liga şi Tăfălan de şapte, Popescu de şase şi Mihaiu de cinci. Potrivit procurorilor, în perioada februarie - martie a acestui an, Ioan Burac şi-a atribuit identitatea falsă „Iozsef Ianoş Mihuţ” prin declaraţii făcute la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa şi a preluat prin cesionare trei societăţi comerciale - SC „Real Group Company” SRL Constanţa, SC „Ceauş” SRL Medgidia, Sc „Euro Star Holding” SRL Ovidiu. În perioada aprilie - iunie, în numele SC „ Real Group Company” SRL, bărbatul a înşelat şase societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării, cu care a încheiat contracte, şi a plătit cu file cec în valoare totală de aprox. 2 miliarde de lei vechi, ce făceau parte dintr-un set retras din circulaţie, şi fără a avea bani în contul bancar. Secondat de cei doi complici, Cornel Popescu, care şi-a atribuit identitatea falsă de „Cristescu Nicolae” în calitate de director executiv la SC „Ceauş” SRL Medgidia şi Vasile Tăfălan sub identitatea de „Georgescu”, contabil şi director resurse umane în cadrul aceleiaşi societăţi, bărbatul, a achiziţionat, în leasing, prin mijloace frauduloase de la SC „CDR Group” SRL Iaşi un excavator cu şenile marca Hunday. Cei trei au fost prinşi în flagrant la Constanţa, în cursul lunii iulie 2008, de către lucrătorii de Poliţie judiciară din cadrul IPJ Constanţa, în timp ce încheiau un contract de leasing cu SC „Eurial Leasing IFN” SA Constanţa, de unde urmau să achiziţioneze un alt utilaj. Pe timpul derulării afacerilor ilegale, cei trei s-au asociat cu Liga şi Mihaiu şi împreună au prejudiciat mai multe societăţi comerciale din Galaţi, Brăila şi Craiova, cu suma de 18 miliarde lei vechi. Anchetatorii spun că cei doi au derulat afaceri ilegale cu tablă şi profile de termopan prin intermediul unor firme înfiinţate de ei, cu scopul de a le folosi drept paravan. Mihaiu era directorul general al SC „Ceauş” SRL şi, în numele firmei, ar fi întocmit în fals o factură fiscală în valoare de 62.447,33 lei, prin care se atesta vînzarea unei cantităţi de tablă către o societate din Galaţi. La fel au procedat şi cu celelalte firme din ţară, pe care le-au păcălit cu facturi şi file cec fictive.