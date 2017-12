Triplu atentat în Libia

Cel puțin 25 de persoane au fost ucise și alte 30 au fost rănite într-un triplu atentat comis vineri în orașul Al-Qoba, la circa 30 de kilometri de Derna, fief al jihadiștilor în Libia. Atacurile din estul Libiei intervin la câteva zile după raidurile aeriene lansate de Egipt împotriva pozițiilor SI la Derna, ca represalii la anunțul decapitării a 21 de creștini egipteni de către gruparea jihadistă. În ultimele luni, SI și-a intensificat atacurile în Libia, profitând de situația politică incertă din această țară. De la înlăturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi, în 2011, Libia se află într-o stare de haos, țara fiind la discreția milițiilor rivale, pe care autoritățile centrale nu reușesc să le dezarmeze. În prezent, Libia are două guverne, unul recunoscut la nivel internațional și care s-a refugiat la Tobruk (est) și altul pro-islamist, în capitala Tripoli.

SUA ȘI TURCIA ANTRENEAZĂ REBELI MODERAȚI Turcia şi Statele Unite au semnat joi, la Ankara, un acord privind instruirea şi echiparea rebelilor sirieni moderaţi, în scopul combaterii grupării extremiste sunnite Stat Islamic (SI). Acordul a fost semnat de ambasadorul SUA în Turcia, John Bass, şi subsecretarul Ministerului turc de Externe, Feridun Sinirlioglu. Grupările rebele siriene susţinute de SUA au pierdut teren în războiul civil din Siria, unde luptă atât împotriva jihadiştilor din cadrul SI, cât şi împotriva forţelor regimului de la Damasc.

Eforturile SUA de a învinge SI au fost împiedicate de o serie de dezacorduri cu aliaţii lor. Unii dintre ei, precum Turcia, au fost reticenţi în a se angaja împotriva SI dacă acest pas nu este însoţit de o strategie pentru înlăturarea de la putere a preşedintelui sirian, Bashar al-Assad. Siria se confruntă, începând din martie 2012, cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului al-Assad, forţele opoziţiei şi grupări teroriste, inclusiv SI. Bilanţul conflictului depăşeşte 200.000 de morţi.

FONDURI ANTITERO Danemarca a anunțat, joi, un pachet de măsuri cu un cost evaluat la aproape 150 de milioane de dolari, pentru a sprijini activitatea antiteroristă a poliției și a serviciilor de informații, o decizie care intervine la câteva zile după atacurile criminale de la Copenhaga. În același timp, sunt avute în vedere ameliorarea protecției pentru politicieni și alți demnitari și prevenirea radicalizării deținuților. Nu în ultimul rând, colectarea de informații relevante despre pasagerii avioanelor și înregistrarea cartelelor preplătite au fost alte măsuri propuse de ministrul Justiției, Mette Frederiken. Aceasta împreună cu ministrul Apărării coordonează discuțiile cu opoziția pentru obținerea sprijinului parlamentar pentru adoptarea planului. Potrivit premierului Helle Thorning-Schmidt, suma ar urma să fie alocată în următorii patru ani, pentru aplicarea unui plan în 12 puncte. Partidele de opoziție au salutat măsurile, dar au precizat că acestea au fost adoptate după atacurile teroriste din ianuarie de la Paris, soldate cu 17 morți, și nu răspund preocupărilor apărute în urma atacurilor asupra unui eveniment dedicat liberei exprimări și asupra unei sinagogi din Copenhaga, din weekend-ul trecut, în care au murit două persoane.

DISCRIMINARE LA MILANO Un student egiptean care locuieşte la Milano, în nordul Italiei, s-a plimbat pe străzile oraşului, timp de cinci ore, îmbrăcat în imam, după care a publicat înregistrarea video realizată, în care se vede cum este insultat. Îmbrăcat în imam şi purtând o copie a Coranului, Hamdy Mahisen a realizat o înregistrare video publicată de cotidianul italian ”La Repubblica”, în cadrul unui experiment social pentru a vedea cât de toleranţi sunt locuitorii din Milano faţă de musulmani. De-a lungul plimbării sale, tânărul a fost ţinta a numeroase insulte. ”Talibanule!”, i-a strigat cineva. ”Ai văzut ISIS?” (acronimul grupării Stat Islamic), l-a întrebat un alt trecător. ”Mă gândesc dacă are o armă sub tunică”, a spus un altul. Experimentul intervine în timp ce tensiunile cresc între italieni şi comunitatea musulmană, din cauza atacurilor extremiste de la Paris şi Copenhaga, precum şi din cauza temerilor privind jihadiştii. Înregistrarea video are loc după un experiment similar realizat în capitala franceză de un jurnalist evreu.