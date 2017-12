Triplul campion mondial Sebastien Ogier a câștigat și Raliul Suediei

Pilotul francez Sebastien Ogier, campion mondial de raliuri în ultimele trei sezoane, a început perfect actuala stagiune, câștigând primele două etape programate. După succesul din Raliul Monte Carlo, obținut luna trecută, pilotul în vârstă de 32 de ani s-a impus și în Raliul Suediei, competiție pe care o câștigă pentru a treia oară în carieră. Etapa scandinavă a avut un traseu scurtat față de cel inițial, din cauza condițiilor meteorologice. Zăpada s-a topit și tradiționalul raliu pe gheață și zăpadă ar fi trebuit să aibă loc pe asfalt! Astfel, din 23 de probe speciale programate s-au desfășurat doar 12.

Echipajul alcătuit din Sebastien Ogier și Julien Ingrassia, care pilotează o mașină Volkswagen Polo-R, a câștigat șase probe speciale la Karlstad și a încheiat cu un avans de aproape jumătate de minut față de neozeelandezii Hayden Paddon și John Kennard, aflați la bordul unei mașini Hyundai i20, în timp ce pe locul 3 s-au clasat norvegienii Mads Ostberg și Ola Floene (Ford Fiesta RS), la 55 de secunde. Ogier a bifat al 34-lea său succes în 99 de starturi în WRC. El a câștigat de trei ori Raliul Suediei, în 2013, 2015 și 2016, în patru participări cu Volkswagen la această cursă. De asemenea, în Suedia a fost pentru prima oară când Hyundai Motorsport reușeste să obțină două podiumuri consecutive în WRC și este, de asemenea, cel de-al doilea podium pentru noua generație a modelului i20 WRC, model care și-a făcut debutul luna trecută în Raliul Monte Carlo.

Francezul are acum 56 de puncte în clasamentul general și este urmat de un alt pilot al constructorului german, norvegianul Andreas Mikkelsen, care a acumulat 33 de puncte, și de Mads Ostberg, cu 27 de puncte. La constructori, Volkswagen se află pe prima poziție, cu 84p, urmat de Hyundai 49p și M-Sport (Ford) 27p. Etapa următoare a CM de raliuri este Raliul Mexicului, programat între 4 și 6 martie.

SIMONE TEMPESTINI A TERMINAT PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV ÎN PUNCTE ÎN WRC 2

Pilotul italo-român Simone Tempestini s-a clasat pe locul 9 în Raliul Suediei la categoria WRC 2, etapa a doua a Campionatului Mondial de raliuri. Aflat la a doua participare cu modelul Ford Fiesta R5, echipajul Napoca Rally Academy, format din Simone Tempestini și Matteo Chiarcossi, s-a clasat pe locul 9 în WRC 2 și pe locul 20 în ierarhia generală din Raliul Suediei. „Ne așteptam la un raliu foarte dificil, complet diferit față de ceea ce speram, dar în final nu a fost atât de rău. Am abordat totul pas cu pas și am încercat să creștem ritmul de la o probă la alta”, a spus Simone Tempestini. În 2015, el a devenit cel mai tânăr deținător al titlului în Campionatul Național de raliuri al României, la vârsta de 21 de ani. „Obiectivul nostru principal este titlul mondial la juniori și abia aștept să ne duelăm cu rivalii noștri din această competiție. Mă simt pregătit pentru această luptă și sper ca la final de an să putem sărbători un titlu mondial”, a afirmat Simone Tempestini după Raliul Suediei.

Echipajul Napoca Rally Academy va reveni în Campionatul Mondial de raliuri (WRC) în luna mai, când va concura în Raliul Portugaliei (19-22 mai), prima etapă care contează în Junior WRC din actualul calendar competițional.

