Trofeul “Telegraf” continuă cu runda a patra

Penultima etapă a fazei grupelor Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, propune duminică, 28 ianuarie, la Sala Sporturilor, începînd cu ora 9.00, 12 partide de interes maxim. Dacă pentru unele echipe va fi ultima şansă de a mai spera la o calificare in extremis în optimile de finală, în alte partide se va lupta pentru poziţiile fruntaşe în grupă, primele locuri asigurînd, teoretic, adversari mai accesibili în optimi. Singura grupă în care toate cele şase formaţii păstrează şanse de a ocupa unul dintre primele patru locuri este Grupa B, Cosmos, Arca ANR, Portul, Telegraf & TV Neptun, FC Constanţa şi Real urmînd să lupte pînă în ultima etapă pentru a continua cursa de cîştigare a Trofeului “Telegraf”.

Programul partidelor de duminică, 28 ianuarie, de la Sala Sporturilor, din etapa a patra a fazei grupelor - ora 9.00: Elox - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 9.45: Cosmos - Portul (Grupa B); ora 10.30: Jandarmii Dobrogea - SNC (Grupa C); ora 11.15: CS Eforie - Julius (Grupa A); ora 12.00: Intersport - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 12.45: ITC - Capitol ‘84 (Grupa D); ora 13.30: Telegraf & TV Neptun - FC Constanţa (Grupa B); ora 14.15: Real - Arca ANR (Grupa B); ora 15.00: Municipal - Tomis Millenium (Grupa D); ora 15.45: Săgeata Stejaru - Dinamo (Grupa C); ora 16.30: Alpha - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 17.15: Voinţa - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A).

