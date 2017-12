Trofeul “Tomis” la yachting, la start!

Trofeul “Tomis” la yachting deschide sezonul sporturilor nautice în portul turistic Tomis din Constanţa. După ce la sfîrşitul lunii trecute Marea Neagră a găzduit prima regată internaţională de yachting offshore, “First Black Sea International Regatta 2008”, astăzi, la ora 11.15, va debuta Trofeul “Tomis” 2008. La startul regatei se vor alinia 50 de ambarcaţiuni de la toate clasele: Optimist (fete şi băieţi), Laser standard (băieţi), Laser radial (fete şi băieţi) şi 470 (fete şi băieţi). Organizată de Yacht Club Regal Român şi Asociaţia de Yachting Judeţeană, sub autoritatea Federaţiei Române de Yachting, regată se bucură şi în acest an de o participare internaţională. „Pînă în acest moment şi-au anunţat participarea două ţări, România şi Bulgaria, însă aşteptăm Macedonia şi Olanda să vedem dacă într-adevăr vor ajunge. Fiind un an olimpic multe echipe din ţările vecine sînt preocupate de acest subiect şi prioritatea lor este Olimpiada de la Beijing. De aceea nu este o participare foarte numeroasă, dar asta nu ne va împiedica să nu facem o cursă bună, mai ale că este una cu tradiţie pentru oraşul Constanţa, iar anul acesta ne bucurăm de o prezenţă deosebită în juriu. Îl avem ca preşedinte pe Husnu Levent, din Turcia, judecător internaţional şi reprezentant ISAF pe Europa de Est, şi îl avem pe judecătorul nostru internaţional, Dan Mitici. Cu o astfel de componenţă în juriu sîntem absolut convinşi că vom avea o cursă foarte reuşită”, a spus Cristian Tivig, preşedintele Federaţiei Române de Yachting, în cadrul conferinţei de presă organizate aseară, în Portul turistic Tomis. Totodată, ediţia din 2008 a oferit, în premieră, un curs de pregătire pentru arbitrii români, acesta avînd loc sîmbătă, la Hotel “Sport”. Seminarul a fost condus de judecătorul Comitetului ISAF, Kamen Filiov (Bulgaria). „Rezultatele au fost mai mult decît mulţumitoare la testul final şi acest lucru ne dă încrederea că în curînd vom avea curse din ce în ce mai bine organizate. De altfel, noi sperăm că această regată să ajungă din nou la fel de mare cum a fost odată”, a mai declarat Tivic. Competiţia ce se va desfăşura pînă pe 19 iunie va fi şi o verificare importantă înaintea Jocurilor Balcanice, competiţie care va avea loc în perioada 3-8 septembrie, tot în Portul Tomis, după o pauză de zece ani.