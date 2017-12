Trump afirmă că NATO este o organizație învechită, dar care rămâne foarte importantă

Președintele-ales al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că NATO este o organizație "învechită", întrucât nu a abordat problema terorismului, dar a precizat că este în continuare "foarte importantă" pentru el, potrivit unui interviu acordat cotidianului The Times of London.

"Am fost atât de criticat când am spus că NATO este învechită", a declarat Trump. "Este învechită pentru că nu s-a ocupat de terorism. Am fost aspru criticat timp de două zile. Apoi au început să spună că Trump are dreptate", a continuat președintele-ales, relatează Reuters.

Viitorul șef de stat american a mai adăugat că multe state NATO nu contribuie în mod echitabil la acoperirea cheltuielilor militare din cadrul organizației.

"Multe dintre aceste state nu contribuie cu cât are trebuie, și cred că este foarte nedrept față de Statele Unite", a mai spus Trump, care a continuat spunând: "acestea fiind spuse, NATO este foarte importantă pentru mine. Există doar cinci țări care plătesc ceea ce ar trebui. Cinci. Nu este mult".