Trupa Arctic Monkeys, câştigătoare la Gala NME

Trupa indie-rock Arctic Monkeys a fost marea învingătoare la Gala NME 2014 de miercuri seară, de la Londra, câştigând premiile pentru Cea mai bună formaţie live, Cel mai bun album, pentru ”AM”, şi pentru Cea mai bună formaţie britanică. Arctic Monkeys, nominalizată la opt categorii, a pierdut însă premiul pentru Cea mai bună piesă, în favoarea formaţiei Disclosure, care a câştigat cu piesa ”White Noise”, iar premiul pentru Cel mai bun videoclip a revenit trupei Eagulls, pentru ”Nerve Endings”.

Cântăreaţa Lily Allen a câştigat premiul pentru Cel mai bun artist solo, afirmând uluită în faţa audienţei: ”Este cam aiurea, deoarece şi David Bowie, şi Jake Bugg sunt în această categorie, deci premiul vă revine vouă, nu mie! Mulţumesc”. Paul McCartney a primit premiul special pentru Cel mai bun compozitor, ca recunoaştere a carierei de excepţie, care i-a fost acordat de solistul trupei Blur, Damon Albarn. Fostul membru al trupei The Beatles a menţionat, în discursul de acceptare, faptul că citea revista ”New Musical Expres” (NME) în tinereţe, mărturisind că obişnuia să facă farse revistei, furnizând ştiri false spre publicare, împreună cu colegii de trupă. ”Unul dintre lucrurile pe care obişnuiam să le facem era să dăm ştiri false în ”NME” şi chiar am dat una în care George Harrison ar fi fost vărul lui Billy Fury, dar de fapt nu e aşa”, a spus Paul McCartney. Trupa Blondie a câştigat premiul Godlike Genius pentru întreaga carieră şi a susţinut apoi un recital cu cele mai cunoscute hituri ale sale, printre care şi celebrul cântec, lansat în 1979, ”One Way or Another”. La eveniment au susţinut, de asemenea, recitaluri trupele The Horrors, Belle and Sebastian şi Metronomy, care a cântat în deschiderea galei, alături de trioul feminin Mutya Keisha Siobhan, piesa ”Love Letters”.

Lista câştigătorilor a fost completată de trupa Drenge - Cea mai bună trupă de debut, Haim - Cea mai bună trupă internaţională, Stone Roses - Cea mai bună muzică de film, pentru documentarul ”Made of Stone”, semnat de Shane Meadows, şi Belle and Sebastian pentru Contribuţie specială în muzică. Fat White Family a primit Premiul Philip Hall Radar şi Damon Albarn - premiul pentru inovaţie. La aceeaşi gală au fost decernate şi două premii non-muzicale, pentru Cel mai bun festival atribuit Festivalul de la Glastonbury şi pentru Cel mai bun serial de televiziune, premiu care a fost luat de ”Breaking Bad”. Gala organizată de revista ”New Musical Express” a avut loc la O2 Academy Brixton din Londra.