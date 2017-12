Trupa The Police, invitată de marcă la Festivalul Isle of Wight

Trupa rock britanică The Police şi-a confirmat prezenţa la ediţia de anul viitor a Festivalului Isle of Wight din Marea Britanie, care anul acesta a primit premiul pentru cel mai bun eveniment de gen, la UK Festival Awards. Trupa condusă de Sting va fi capul de afiş al festivalului, urmînd altor veterani ai rock-ului britanic, Rolling Stones, care au onorat cu prezenţa lor ediţia de anul acesta a Isle of Wight Festival. Promotorul Isle of Wight Festival, John Giddings, s-a declarat încîntat de faptul că The Police vor cînta la ediţia de anul viitor a evenimentului.

Concertul de reunire a veteranilor din trupa The Police, primul din ultimii 20 de ani, a primit titlul de cel mai profitabil eveniment de gen pe 2007, la cea de-a patra ediţie a Billboard Touring Awards, din luna noiembrie. The Police se află în prezent în turneu în America Centrală şi de Sud. Anul viitor, vor concerta în Australia, Noua Zeelandă şi Japonia, după care vor sosi în Europa, pentru spectacole în Danemarca, Spania, Cehia, Norvegia, Belgia, Germania şi Marea Britanie.

În 2008, Festivalul Isle of Wight, care are loc în Seaclose Park, Newport, se va afla la a şaptea ediţie, după ce a fost reluat în 2002, avînd pe afiş nume ca The Who, David Bowie, REM sau Coldplay. Festivalul numără anual aproximativ 50.000 de spectatori. Promotorii evenimentului doresc să recreeze spiritul celebrelor festivaluri care au fost organizate pe insulă la sfîrşitul anilor \'60, la care au participat vedete precum Jimi Hendrix, The Doors şi Bob Dylan. Biletele pentru festival, care se va desfăşura în perioada 13 - 15 iunie 2008, vor fi puse în vînzare pe 10 decembrie, la ora 9.00.