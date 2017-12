Trupele americane trebuie să mai rămînă în Irak

Irakul mai are încă nevoie de trupele americane, consideră preşedintele irakian, Jalal Talabani. Într-un interviu cu "Washington Post", acesta spune că, pentru a împiedica intervenţiile unor forţe străine, este necesar ca pe teritoriul ţării sale să se păstreze bazele militare americane, multă vreme de acum încolo. "Nu spun că avem nevoie de 100.000 de soldaţi americani, 10.000 şi două baze aeriene sînt de ajuns", mai declarat Talabani cotidianului american. Mai mult, aceste baze ar putea fi instalate în Kurdistan, regiune autonomă din nordul ţării, dar în aceeaşi măsură şi populaţia sunnită ar putea fi de acord cu o prezenţă militară americană pe termen lung, consideră Jalal Talabani.

La rîndul ei, armata americană are în vedere suplimentarea forţelor din Irak, în cadrul planului de rotaţie a trupelor, pentru a respecta decizia comandamentului de a menţine peste 140.000 de militari pînă cel puţin la jumătatea anului 2007. Armata ia în considerare, de asemenea, accelerarea dislocării unor noi brigăzi, în încercarea de a pune capăt violenţelor interconfesionale între şiiţii şi sunniţii din Bagdad. "Pentagonul ar putea accelera ritmul dislocărilor de trupe sau ar putea lua în considerare suplimentarea efectivelor militare", a declarat un oficial din cadrul armatei, sub protecţia anonimatului. Generalul John Abizaid, şeful Comandamentului Central american care coordonează războiul din Irak, a declarat, săptămîna trecută, că Statele Unite nu îşi vor reduce, probabil, trupele din Irak, mai devreme de mijlocul anului viitor. Abizaid a afirmat că Statele Unite şi-ar putea chiar spori efectivele. Numărul militarilor americani a crescut cu 20.000 de la sfîrşitul lunii iulie. Efectivele au atins cifra de 160.000 de soldaţi la sfîrşitul anului trecut. În luna iunie, cînd în Irak erau prezenţi 127.00 de militari, comandanţii americani au propus retragerea a două brigăzi a cîte 3.500 de militari fiecare, în cursul acestei luni şi a încă uneia sau două pînă la sfîrşitul acestui an.

Pe de altă parte, se relatează că Saddam Hussein continuă să le dea bătăi de cap magistraţilor care-l judecă pentru genocid. Fostul lider de la Bagdad a fost din nou dat afară din sală, ieri, din cauza declaraţiilor sale, pe care judecătorii le-au considerat provocatoare. Este pentru a doua oară cînd fostul lider irakian este evacuat. Săptămîna trecută, Saddam Hussein a fost dat afară din sala de judecată, deoarece a refuzat să ia loc în timpul procesului.