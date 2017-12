Turcia: Bilanțul tentativei de lovitură de stat a ajuns la 290 de morți

23:07:36 / 17 Iulie 2016

cercul violentelor se stringe in jurul Europei.

Se strange cercul conflictelor in jurul Europei. Ele nu sint intimplatoare ci sint bine dirijate si cu scop precis. O Europa dezbinata este o Europa slabita si instabila. Europa se doreste destabilizata iar apoi Asia sau invers ori amindoua deodata. Tot mai mult se vede ca UE-ul singur este totusi mult prea putin. O formula de extindere care sa cuprinda si Asia ar trebui luata in calcul pentru viitor. O formula de colaborare mai stransa intre Europa si Asia poate insemna o siguranta mai mare pentru amandoua continentele. Altfel pot cadea amandoua una dupa alta. Conflictele mentinute in Eur-Asia inseamna siguranta Americii.