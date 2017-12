Turist dispărut în condiții misterioase

Un tânăr de 33 de ani, din Craiova, a dispărut în condiții misterioase, luni după-amiază, în timp ce se afla în vacanță pe litoral. Oamenii legii spun că Liviu Tudoran-Dragotă a venit singur la Costinești, unde s-a cazat la vila "Beluga". El a fost observat de cei care lucrează în zonă în fiecare zi, plimbându-se pe plajă sau cu hidrobicicleta. Luni după-amiază, în jurul orei 16.00, bărbatul a închiriat o barcă și a plecat în larg. Ultima persoană care l-a văzut în viață a fost un salvamar, care a trecut cu șalupa pe lângă el și l-a salutat. Cel care și-a dat seama că ceva este în neregulă a fost Paul Ardeleanu, șeful bazei nautice din Costinești. „Turistul a dat mai multe ture prin zonă. O jumătate de oră mai târziu, însă, am văzut ambarcațiunea plutind în derivă, pe lângă dig, la aproape 100 de metri distanță de mal. Nu părea să fie nimeni în ea și am crezut că poate bărbatul s-a întins. Am trimis, totuși, un băiat să verifice și acesta s-a întors și mi-a spus că barca este goală. Am adus-o la mal și am constatat că turistul își lăsase în ea vesta de salvare, colacul, hanoracul, papucii și o sticlă cu suc. Am crezut că face baie în mare și că se va întoarce înot, pe plajă”, a declarat Paul Ardeleanu. După o oră de așteptare, el a mers la Poliția Costinești cu buletinul lui Liviu Tudoran-Dragotă și a anunțat dispariția acestuia.

MESAJ PE FACEBOOK Părinții lui Liviu Tudoran-Dragotă au venit la Constanța de îndată ce au aflat că fiul lor este de negăsit. „Băiatul a plecat joi seară din Craiova și a ajuns vineri la Costinești. Ne-a sunat și ne-a spus că și-a găsit o pensiune aproape de mare și ne-a cerut să nu-l căutăm pentru că vrea să stea liniștit. Pe 1 iunie, la ora 15.00, am văzut că a postat pe Facebook un mesaj de „La mulți ani” pentru prieteni și rude, de Ziua Copilului. A doua zi dimineață, Poliția din Craiova a venit la ușa noastră și ne-a spus că Liviu a dispărut pe mare. Seara, la ora 17.00, eram deja la Costinești”, a povestit, cu lacrimi în ochi, tatăl tânărului, Marian Tudoran-Dragotă. Bărbatul spune că a mers direct la Poliția Costinești. „I-am întrebat dacă au aflat la ce pensiune s-a cazat Liviu și habar nu aveau. Eu am găsit vila în care stătea fiul meu în doar două ore. Am descoperit în cameră geanta de voiaj și 200 de lei”, a mai spus Marian Tudoran-Dragotă. Bărbatului i se pare ciudat că nu au fost găsite în barcă telefonul mobil al fiului său ori borseta cu acte și bani.

CONTROVERSE Modul în care au decurs căutările craioveanului a stârnit dispute. Pe de o parte, părinții tânărului acuză autoritățile că au început operațiunea foarte târziu. „Abia după ce am venit noi la Constanța și am făcut vâlvă, s-a mobilizat toată lumea”, a susținut Marian Tudoran-Dragotă. În replică, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” spun că au fost sesizați abia marți seară, la ora 18.35, în legătură cu acest caz, prin linia unică 112. Până la ora 21.15, zona a fost survolată de o aeronavă de la SAR Tuzla, iar o ambarcațiune de la ARSVOM a „periat” toată porțiunea în care s-a plimbat tânărul cu barca. Căutările au fost reluate ieri dimineață, la acestea luând parte și scafandrii ISU „Dobrogea”, jandarmii și polițiștii. La închiderea ediției, operațiunea era în plină desfășurare.