Turneul de streetball Constanța Streetplay Cazino și-a desemnat câștigătoarele

Terenurile special amenajate pe faleza din fața Cazinoului din Constanța au găzduit, sâmbătă și duminică, partidele din cadrul Constanța Streetplay Cazino, un turneu marca Sport Arena Streetball organizat de Asociația Terra Semper Fidelis, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Primăria Municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța.

Master team din Belgrad a câștigat, duminică seară, Constanța Streetplay Cazino, ultimul turneu din seria Raiffeisen Bank Challenger Tour. Echipa din Serbia s-a impus în finala categoriei Open masculin în partida cu formația Școala Veche, scor 21-16, și a obținut calificarea pentru turneul internațional Raiffeisen Bank Challenger Tour de la București, dar și premiul în valoare de 5.000 de lei.

Marea surpriză a fost victoria echipei Spontaneous la categoria Open feminin în fața fetelor de la RaDevils, scor 14-12, învingătoare în șase turnee de-a lungul acestei veri. Sonia Ursu și-a condus formația spre victorie în fața coechipierelor sale de la naționala României, Anca Șipoș și Andra Haas. Cele trei, alături de Gabi Mărginean, vor reprezenta România la Campionatele Europene de Baschet 3x3 care se vor disputa la București, în perioada 2-4 septembrie.

Componentele naționalei tricolore, alături de Vasile Ștefan, campion european de baschet 3x3 în 2014, au susținut și un meci demonstrativ la care a participat și Dorian de la Ha ha ha Production.

De asemenea, El Nino, Samurai, Gazah și Phunk B au încins audiența sâmbătă seara cu un concert hip-hop, la care a participat și Gavrilă Dinu, la percuție. Ritmurile i-au propulsat și pe Grațian Pintea și Szabolcs Forreiter, cei doi dunkeri care au oferit un show electrizant de slam-dunk.

Iată rezultatele înregistrate în finalele turneului de streetball 3x3 Constanța Streetplay Cazino - sub 14 ani feminin: Firebball - Fetele din Spania 5-2; sub 14 ani masculin: AUTOBUZU STYLE - 3 of a kind 11-4; sub 18 ani feminin: M.G.M.A - Cookie crisp 3-7; sub 18 ani masculin: FBI la mare - Hell's Angels 17-12; peste 35 de ani masculin: New Age One - BP Team 10-14; open feminin: Spontaneous - RaDevils 14-12; open masculin: Master team - Școala Veche 21-16.