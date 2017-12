Turneul Sensor şi Ellie White, apreciat de publicul constănţean

După ce a cucerit Parisul cu un show de senzaţie, alături de mangaliota Inna, trupa românească de electro-acustic Sensor a susţinut, sâmbătă seara, un concert incendiar în clubul Two. Prezenţa la malul mării a acestei formaţii de succes se datorează celor de la J&B, care au lansat o nouă campanie naţională, „The beat!”, sub conceptul „Start a party!”, prin intermediul căreia se promovează şi noul single Sensor, intitulat în acelaşi spirit... „Partystarter”, ce va fi lansat în această primăvară. Pe aceeaşi scenă a cântat şi Ellie White, fosta solistă de la DJ Project, care a dovedit că se poate bucura de succes şi printr-o carieră solo.

Printre numeroşii petrecăreţi care s-au lăsat purtaţi pe ritmurile muzicii de club, demonstrând o bună-dispoziţie molipsitoare, s-a numărat cunoscutul solist constănţean Viorel Sipoş. „Sunt aici cu nişte prieteni: cu bunul meu amic Victor Păduraru, cu Mihai Budeanu de la fosta trupă 3rei Sud-Est, am primit nişte shakere şi mă simt minunat la acest party J&B . Îmi plac petrecerile din club Two, vin deseori aici. Deja ne-am ameţit, suntem foarte veseli, de-abia aştept să cânte trupa Sensor, îmi place acest concept, „Start a party with a beat”, pentru că porneşti de la un „beat” şi ajungi la... multe shot-uri şi petrecere în toată regulă!”, ne-a declarat acesta.

Show-ul celor de la Sensor a început în forţă, cu jerbe de scântei şi ritmuri antrenante. „Prezenţa la Constanţa se datorează acestui turneu, „Start a party!”, realizat în şase oraşe, care se ocupă şi de promovarea noului nostru single, intitulat la fel, „Party starter”. Este o piesă optimistă, ce îmbină ritmuri de club şi dance cu sunetul vesel al clarinetului, ideală pentru a da startul oricarei petreceri”, declară Paul Ilea, producătorul şi compozitorul piesei. Deşi, din păcate, prezenţa trupei la malul mării nu s-a făcut deloc simţită, publicul a fost captivat de prestaţia acesteia, numeroase voci întrebând când va avea loc un nou spectacol. Din acest motiv, în ediţiile ulterioare vom reveni cu un scurt interviu realizat cu artistul amintit. Pentru proiectul demarat în acest an, membrii trupei au ales să colaboreze cu Mara Panaitescu, artistă constănţeancă alături de care au avut numeroase asocieri în ultimii ani şi căreia îi pregătesc albumul de debut ce va fi lansat în primăvară. „Start a party!” continuă distracţia la Iaşi, Sibiu, Cluj şi Bucureşti.