Ucraina suspendă achiziţiile de gaze naturale din Rusia

Ucraina şi-a suspendat achiziţiile de gaze naturale ruseşti, în urma unui eşec în negocierile vizând menţinerea aprovizionării în următoarele trei până la şase luni, relatează BBC News. Compania ucraineană de stat Naftogaz a anunţat că va continua să asigure transportul gazelor naturale ruseşti către alţi clienţi europeni ai Moscovei. Este vorba despre a doua întrerupere în mai puţin de un an a aprovizionării cu gaze naturale ruseşti către Ucraina. Ministrul rus al Energiei, Aleksandr Novak, a catalogat decizia drept ”nefericită”.

Moscova a crescut preţul extrem de mult după îndepărtarea de la putere, în februarie 2014, a fostului preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici, susţinut de Kremlin. Moscova a sistat livrările de gaze în iunie 2014, când a escaladat conflictul între Guvernul de la Kiev şi rebelii pro-ruşi din estul Ucrainei. De atunci, UE, care a mediat negocierea preţului gazelor naturale, la Viena, a încheiat o serie de acorduri temporare, care sunt prelungite la fiecare trei luni.

Ucraina, care consumă aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, produce 20 de miliarde de metri cubi şi importă restul. În medie, Ucraina se confruntă cu o perioadă de patru luni pe an în care temperaturile medii sunt sub zero grade Celsius. În ultimii ani, cele două ţări au fost implicate în mai multe războaie cu privire la preţul gazelor. Rusia a întrerupt aprovizionarea în 2006 şi în iarna 2008-2009.