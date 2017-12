U.Craiova recuză observatori

Conducerea clubului Universitatea Craiova l-a recuzat pe observatorul de arbitri de la meciul cu Gloria Bistriţa, din cadrul etapei a VI-a a Ligii I, Dan Dragoş Crăciun, FRF luînd decizia de a-l înlocui cu Ioan Igna. "În urmă cu nouă ani, Crăciun ne-a arbitrat într-un meci cu Steaua şi ne-a refuzat un penalti clar. Toată lumea a spus că a greşit. La o zi după acel meci, Crăciun a făcut refacerea la cantonamentul Stelei, deci cred că a fost cu intenţie acel joc", a spus preşedintele executiv al Universităţii, Gheorghiţă Geolgău. Oficialul oltean a menţionat că un alt motiv pentru care Crăciun a fost recuzat este relaţia de prietenie pe care acesta o are cu preşedintele clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu. "Acum două etape, acelaşi Crăciun a fost observator la meciul Gloriei Bistriţa cu Jiul, iar la finalul întâlnirii, în cabina arbitrilor i-a certat dur pe aceştia pentru că nu au acordat un aşa zis penalti Gloriei. Se ştie legătura strînsă între Crăciun şi Pădureanu", a adăugat Geolgău. Partida Gloria Bistriţa-Universitatea Craiova, contînd pentru etapa a VI-a a Ligii I, se va disputa, duminică, cu începere de la ora 16.00