UDMR vrea „pământurile natale” înapoi

10:02:27 / 15 Decembrie 2014

Subscriem

Cerem deputatului Bogdan Diaconu sa infiinteze in toate localitatile din Romania centre pentru strangerea de semnaturi in vederea scoaterii in afara legii a acestei organizatii extremiste, care de 25 de ani si-a facut de cap in aceasta tara.Ati vazut ce au facut ungurii la meciul de handbal Romania-Ungaria?In timp ce se canta imnul national al Romaniei au intors spatele facand gesturi obscene fetelor noastre.Ce are de spus Federatia Internationala de Handbal?Ce fac autoritatile romne?Sper ca nu vor pastra in guvern secretarii si subsecretarii de stat UDMR-isti,cartite ale statului ungar.Vor pamant?Intai sa refaca padurile pe care le-au praduit,iar pe Hunor asta l-am tinut pe banii nostri viceprim-mnistru si ministru al culturii o perioada,de aceea a ajuns cultura in acest stadiu.La asa capete infierbantate de revizionism vai de cultura copiilor nostri.Nu degeaba i-a procopsit D-zeu cu polul frigului la ei ,ca sa le mai racoreasca mintile si sa-i trezeasca la realitate.Dragi UDMR-isti nu va ajunge frigul?