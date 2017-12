Udrea a ajuns în topul Forbes

Este un an de criză. Cel puţin scuza asta o auzim peste tot. Ce nu se spune însă este faptul că această criză nu este resimţită de toată lumea la fel. Anul 2009 nu a fost unul mai bun din punct de vedere economic, însă cei 66 de nou-intraţi în topul Forbes 500 Miliardari deţin firme cu afaceri importante în domenii precum energie, construcţii sau farmaceutic. Dacă astă vară ministrul Turismului şi al Dezvoltării Rurale se plângea că nu poate dormi noaptea şi îşi face griji pentru creditul luat din bancă, acum aflăm că Elena Udrea s-a îmbogăţit, ca din întâmplare, în 2010. Deducem de aici că insomniile ministeriale aveau altă sursă!?! Blonda şefă de la Turism şi soţul ei, Dorin Cocoş, au apărut în topul Forbes 500 Miliardari ocupând locul 380, cu o avere de 12-13 milioane de euro. Numele lui Cocoş este legat de afacerea parcărilor Dalli, din capitală, aceasta fiind şi prima afacere de anvergură a lui. În urmă cu doi ani, primarul Oprescu a decis să rezilieze contractul cu firma lui Cocoş, lăsându-l fără o importantă sursă de venit. Acesta a ajuns să se bazeze pe cele două hoteluri din capitală pe care le operează sub brandul Euro Hotels International. Ce nu ştiu redactorii Forbes este faptul că mulţi români s-au arătat dispuşi să doneze “câte un leu” pentru liniştea ministresei de la Turism. Un alt personaj din guvernul Boc al nşpelea care s-a îmbogăţit în acest an de criză este ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea. Posesor al unui important portofoliu imobiliar, Oprea a intrat în top pe poziţia 439, cu o avere de 9-10 milioane de euro. El deţine, potrivit declaraţiei de avere, opt imobile de locuit în capitală, oraşul Voluntari, Mangalia şi Predeal, precum şi o serie de terenuri, autoturisme, bijuterii, picturi, statuete şi icoane. Printre cei nou-intraţi în ediţia din 2010 a topului Forbes 500 Miliardari se numără şi nume sonore ca Ion Sturza, locul 57 în clasament, cu o avere estimată la 90-95 milioane de euro. Primul în topul nou-intraţilor din Forbes 500 Miliardari ediţia 2010 este însă omul de afaceri Dragoş Dobrescu. Proprietarul firmei cu afaceri în real estate, Monolit Development, ocupă poziţia 42, cu o avere estimată la 130-150 milioane de euro. Milionarul este învăluit într-o umbră de mister, dar este cunoscut în rândul marilor investitori imobiliari ca fiind un negociator foarte bun.