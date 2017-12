Udrea, băgătoare de seamă la proces

Senatorul PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, ieri, că la procesul pe care l-a câştigat în faţa ministrului Dezvoltării, Elena Udrea, doar “s-a băgat în seamă: “Am ştiut de la început că voi câştiga acest proces şi pe primul şi pe al doilea. Elena Udrea nu a făcut altceva decât să se bage în seamă, să facă pe victima. Nu a fost victimă. Am avut probe pentru tot ceea ce am spus, din cauza aceasta şi instanţa mi-a dat dreptate”, a declarat senatorul PSD. Întrebată ce a deranjat-o cel mai mult din acuzele aduse de ministrul Udrea, ea a spus: “Pe mine m-a deranjat mai tare decât ea avocatul procesului, care m-a jignit la modul nesimţit ca să nu spun altfel, atacuri personale, făcând tot felul de asocieri între mine, revista România Mare, Vadim şi aşa mai departe. Or, avocatul respectiv reprezintă o casă de avocatură printre cele mai importante din România, abonată tot timpul la bani publici şi cred eu că ar fi trebuit să aibă o altfel de conduită în timpul procesului”. Ministrul Turismului, Elena Udrea, a pierdut definitiv miercuri procesul deschis în 2010 împotriva senatorului PSD Lia Olguţa Vasilescu. Udrea a dat-o în judecată Olguţa Vasilescu din cauza afirmaţiilor acesteia că ministrul ar avea legătură cu arestarea primarului Craiovei, Antonie Solomon, şi cere daune de 100.000 de lei, sumă care va merge la o fundaţie pentru drepturile ziariştilor.