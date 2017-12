“Udrea este un personaj de Caragiale - curat tupeu şi superficialitate!”

“DESPRE VULGARITATE ŞI PROSTIE” Elena Udrea, proaspăt debarcată din fruntea Ministerului de Turism, se plictiseşte de când a fost remaniată. Nu şi-a mai etalat nicio rochiţă de mii de euro, nicio poşetă de firmă, nicio cizmă cu toc cui al cărei preţ să sfideze salariul mediu pe economie. A intrat într-un con de umbră. Înainte mai dădea presei câte-o ştire despre ce va fi şi cum va fi prin politica românească. Acum nu i-a mai rămas decât atacul la liderii PSD şi PNL… pe blog. Ei bine, Elena a scris pe pagina ei de internet că ea a votat în Parlament de mai multe ori decât “primii chiulangii ai ţării”, Victor Ponta şi Crin Antonescu. Liderul PSD îi dă replica însă, într-o postare intitulată, “Despre vulgaritate şi prostie, sau când politica e doar tupeu şi superficialitate. Adică, despre d-na Elena Udrea!”, atrăgându-i atenţia că de fapt, potrivit Institutului de Politici Publice (IPP), pedelista este pe primul loc la absenţe, iar el pe locul 17. Ponta postează un link către pagina IPP, care arată clasamentul absenţilor la Camera Deputaţilor şi arată: “Din păcate, d-na Udrea este un personaj de Caragiale (ca şi d-na Anastase, cea cu voturile ca steagurile lui Pristanda) - curat tupeu şi superficialitate!”. Ponta spune că poate pune pariu “pe oricât” că “în presa “independentă”, acolo unde au publicat imediat postarea neadevărată a d-nei Udrea, această simplă precizare nu va apărea”.

MAJORITATEA PDL, DOAR PE HÂRTIE Social democratul recomandă “o linie interesantă de urmărit pentru cei de la IPP, în timpul acestui protest parlamentar”: “De văzut câţi din parlamentarii puterii chiar vin la serviciu în această perioadă de protest parlamentar şi câţi vin, de fapt, la vot”. Ponta spune că una din mizele protestului Opoziţiei a fost să arate şi că “majoritatea PDL există doar pe hârtie - în practică, ei îşi trec legile prin metoda Anastase. Şi, în timp ce noi mergem la Parlament, dar refuzăm să participăm la şedinţele de plen, ei nu doar că lipsesc, dar dau vina tot pe noi pentru incapacitatea lor”. La rândul ei, Olguţa Vasilescu arată că “în condiţiile în care Puterea acuză Opoziţia că şi-ar încasa banii din indemnizaţii, deşi se află în grevă parlamentară, Elena Udrea şi-a încasat banii de deputat, pe lângă cei din patalamaua de ministru, deşi nimeni n-a văzut-o în ultimii trei ani prin Parlament. Ea scrie pe Facebook: “O jurnalistă m-a pus să comentez o declaraţie a lui Udrea cum că încasăm bani din chiul. Am spus că ne vom dona toţi indemnizaţiile, dar am recomandat s-o întrebe dacă şi-a ridicat şi indemnizaţia de parlamentar, pe lângă cea de ministru, în ultimii trei ani. Că nici n-a călcat prin Parlament... Pe principiul: “Hoţii strigă hoţii!”. Cât de bine îi iese ei asta...”.