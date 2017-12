Udrea se... clarifică de după gratii

Elena Udrea se află în arestul Poliției capitalei, la două celule distanță de Alina Bica și la același nivel cu fostul său soț, Dorin Cocoș. Ea a fost vizitată astăzi de William Brânză, avocatul lui Cocoș. Udrea a trimis presei următorul mesaj: ”Pentru că am văzut că există anumite nedumeriri legate de comunicarea mea publică din ultima perioadă, vreau să fac câteva clarificări: sunt “tocată” sistematic în presă şi acest asalt asupra mea are ca rezultat creşterea presiunii asupra magistraţilor şi impunerea unei imagini publice de vinovăţie, care apoi se transformă în argumente pentru acuzatori. De aceea, înţeleg să mă apăr comunicând activ, pentru a se auzi şi varianta apărării. Voi respecta toate condiţiile legale şi nu voi vorbi (cum nu am făcut-o nici până acum) în vreun moment pe fondul cauzelor sau despre persoane implicate în dosare. Mesajele pe care le vedeţi pe pagina mea de Facebook sunt postate de echipa de comunicare şi sunt transmise prin intermediul telefonului, la care am acces zilnic, în mod legal, precum toţi ceilalţi care se află în arest. În perioada următoare, voi desemna un purtător de cuvânt pentru mine care să poată ţine legătura cu presa şi care să poată susţine punctele mele de vedere pe alte subiecte decât cele juridice de care se ocupă avocaţii. Am văzut că se încearcă impunerea ideii că William Brânză ar putea să se constituie într-o curea de comunicare între mine şi Dorin Cocoş. Nimic mai fals. Din punct de vedere legal, acelaşi avocat ar putea să reprezinte două persoane, dar, pentru a nu lăsa loc de speculaţii, precizez că nu voi apela la serviciile juridice ale domnului Brânză.”