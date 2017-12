Udrea, sexy şi… penală!

În 2007, cînd se împlineau 35 de ani de la moartea legendarului Jim Morrison, solistul formaţiei „The Doors”, revista americană „People” tipărea pe copertă unul dintre cele mai cunoscute portrete ale poetului şi muzicianului, cu bustul gol, mîinile încrucişate după ceafă şi faimoasa sa privire „demonică”. Dedesubt scria: „He’s sexy, he’s hot, he’s dead!” În traducere românească, deşi cred că aţi înţeles, asta ar veni cam aşa: „Este sexy, este fierbinte, este mort!” Mutatis mutandis, glumind doar pe jumătate, Elenei Udrea i se potriveşte o asemenea caracterizare, cu precizarea că trebuie făcută o singură modificare. Ea este sexy şi fierbinte, în schimb poate fi considerată „moartă politic” sau „penală”…

Am privit-o şi am ascultat-o pe blonda de la PD-L, acum cîteva zile, invitată de Radu Moraru la emisiunea „Naşul”, pe B1TV, ultimul post de televiziune din România care continuă să-i ţină partea lui Traian Băsescu şi camarilei sale! Pentru prima oară, dintre toate apariţiile sale publice recente, mi s-a părut că reacţionează ca un animal încolţit. Avea aceeaşi răutate în priviri, doar că îşi pierduse verva şi emfaza retorică. Emisiunea era, în mod evident, aranjată la comandă politică, deoarece, în aceeaşi zi, în jurul prînzului, Ludovic „Organ” (pardon, Orban, asta ca să fiu şi eu mimetic, apropo de stilul epistolar al doamnei ministru!), anunţase oficial că mult controversata comisie parlamentară de anchetă în legătură cu cheltuirea banilor publici la Ministerul Turismului a renunţat să mai aduieze martorii implicaţi în acest caz şi a început redactarea raportului final, prin care se cere comisiei juridice a parlamentului să aprobe punerea sub urmărire penală a Elenei Udrea. Colac peste pupăză, în aceeaşi după-amiază, liberalul Radu Stroe a anunţat, la rîndul său, pe un alt post de televiziune, că parlamentarii din respectiva comisie de anchetă pregătesc o sesizare la Parchetul General, referitoare la interpretările ilegale ale conversaţiilor pe care le-au avut, fapta fiind de natură penală în sine, dar servind şi drept pretext Elenei Udrea pentru a recuza public unii membri ai comisiei. Aşadar, tărăşenia e mare, chiar dacă blonda de la PD-L se afişează în public cu preşedintele, în compania pur decorativă a Mariei Băsescu şi a lui Dorin Cocoş!

Deşi a lăsat impresia, la un moment dat, după începerea anchetei, că a preluat iniţiativa, încercînd să ridiculizeze lucrările comisiei, Elena Udrea a pus în mişcare, din greşeală, un imens aparat juridic şi birocratic împotriva ei, aparat care se urneşte greu, din motive politice pe care nu le mai enumăr aici, dar care, odată pornit, nu se mai poate opri, măcar de ochii presei… Respectiva emisiune de televiziune pe care am pomenit-o aici s-a terminat cam „în coadă de peşte”, însă nu acelaşi lucru se va putea spune, cine ştie peste cît timp, despre cariera politică a Elenei Udrea, ce se va dovedi meteorică, în mod sigur. Cu toate că are încă prim planul, „She’s sexy, she’s hot, but she’s politicaly dead, already!” Este sexy, da, este fierbinte, mă rog, dar este deja moartă politic…