UEFA a anunţat arbitrii meciurilor Steaua - Villarreal şi AS Roma - Astra

Arbitrul ucrainean Yevhen Aranovskiy (39 de ani) va oficia la centru meciul FC Steaua Bucureşti - Villarreal, din runda a doua a fazei grupelor UEFA Europa League, în timp ce la partida dintre AS Roma şi Astra Giurgiu a fost delegată o brigadă din Azerbaidjan, informează site-ul oficial al UEFA.

La meciul FC Steaua - Villarreal, programat joi, de la 20.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), pe Arena Naţională, în Grupa L din UEL, Aranovskiy va fi ajutat de asitenții Oleksandr Voytyuk şi Serhiy Bekker, precum şi de adiţionalii Anatoliy Abdula şi Anatolii Zhabchenko, toţi din Ucraina. Al patrulea oficial va fi un alt ucrainean, Semen Shlonchak.

Astra va întâlni AS Roma tot joi seară, de la 22.05 (Dolce Sport 1), pe Stadio Olimpico din Roma, în Grupa E a competiției. Brigada de arbitri este din Azerbaidjan, cu Aliyar Aghayev la centru. Aghayev, în vârstă de 28 de ani, îi va avea ca asistenți pe Zeynal Zeynalov şi Rza Mammadov, iar ca adiţionali pe Orkhan Mammadov şi Rahim Hasanov. Al patrulea arbitru va fi Mubariz Hashimov.

Campioana şi vicecampioana României au fost învinse la debutul în actuala stagiune din UEFA Europa League. Astra a pierdut, scor 2-3, pe Arena Naţională din București, în faţa Austriei Viena, iar FC Steaua a cedat, cu 0-2, pe terenul echipei turce Osmanlispor.

FIFA RENUNŢĂ LA CAMPANIILE ÎMPOTRIVA RASISMULUI

Federaţia Internaţională de Fotbal Asociaţie (FIFA) a desfiinţat comisia antirasism şi a precizat că aceasta şi-a îndeplinit misiunea, în ciuda numeroaselor preocupări legate de turneul final al Campionatului Mondial din 2018, organizat în Rusia, relatează ESPN. Potrivit sursei citate, FIFA i-a informat pe membrii comisiei că „misiunea temporară a fost îndeplinită cu succes”, iar „comisia a fost dizolvată şi nu mai este operativă”. FIFA le-a spus membrilor comisiei antirasism că „şi-au depăşit atribuţiile”, cu trimitere directă către campania „Spune nu rasismului!”

„Aş vrea să spun că sunt şocat de această decizie, dar, din păcate, nu sunt. Problema rasismului în fotbal rămâne în continuare un subiect arzător care trebuie ţinut permanent sub observaţie. Personal, cred că mai erau multe de făcut. Campionatul Mondial din 2018, din Rusia, ridică semne de întrebare. Dar este evident că administraţia FIFA are o opinie diferită”, a declarat, pentru Associated Press, Osasu Obayiuwana, unul dintre membrii comisiei respective.