UEFA a stabilit echipa sezonului 2016-2017 din Liga Campionilor

UEFA a anunţat, prin intermediul site-ului oficial, echipa sezonului recent încheiat din Liga Campionilor, la capătul căruia formaţia Real Madrid a devenit prima echipă care-şi apără trofeul în actualul format al competiţiei.

Real Madrid a învins-o sâmbătă seară, la Cardiff, pe Juventus Torino, scor 4-1, în marea finală din UEFA Champions League, şi a câştigat al 12-lea trofeu din istoria clubului. Opt dintre jucătorii antrenaţi de Zinedine Zidane şi-au făcut loc în echipa sezonului 2016-2017, în timp ce Juventus are trei jucători, la fel ca şi Atletico Madrid. FC Barcelona are doar un fotbalist, pe Lionel Messi, în echipa sezzonului, în timp ce AS Monaco are doi jucători, pe Tiemoue Bakayoko şi Kylian Mbappe.

Echipa sezonului 2016-2017 din Liga Campionilor a fost stabilită de către corpul observatorilor tehnici de la UEFA, conduşi de Ionuţ Lupescu şi aceasta se prezintă astfel: Gianluigi Buffon (Juventus Torino) şi Jan Oblak (Atletico Madrid) - portari; Leonardo Bonucci (Juventus Torino), Dani Carvajal, Marcelo şi Sergio Ramos (toţi de la Real Madrid), Diego Godin (Atletico Madrid) - fundaşi; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric şi Isco (toţi de la Real Madrid), Miralem Pjanic (Juventus Torino), Tiemoue Bakayoko (AS Monaco) - mijlocaşi; Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (AS Monaco), Robert Lewandowski (Bayern Munchen) - atacanţi.

Citeşte şi:

Real Madrid, prima echipă învingătoare de două ori consecutiv în finala UCL