Este bine de ştiut că uleiurile esenţiale nu se folosesc oricum. Există câteva reguli de folosire. Întotdeauna uleiul esenţial se diluează. Trebuie respectate cu stricteţe indicaţiile de folosire înscrise pe ambalaj pentru a evita iritaţiile pielii, dar şi pentru a feri zona ochilor. În plus, uleiurile se recomandă pentru a fi folosite cu preponderenţă după baie, informează hubpages.com. Sunt indicate uleiurile care provin de la plantele originale şi nu înlocuitorii lor. Uleiul de levănţică este ideal pentru copii, în special dacă au un somn neliniştit. Se diluează în apa de baie sau se foloseşte ca inhalator, adăugând câteva picături diluate în apă pe perna lui. Mirosul îi va aduce micuţului starea de calm de care are nevoie şi va avea un somn liniştit noaptea. Uleiul esenţial de jojoba poate fi şi el folosit cu succes pe pielea copilului. Uleiul esenţial de migdale se poate folosi pentru îngrijirea pielii şi tratarea iritaţiilor sau semnelor de orice fel.