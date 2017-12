Ulimul minut

Liga Mondială la volei masculin, sub semnul echilibrului

După primele patru etape disputate în Liga Mondială la volei masculin, 11 echipe mai păstrează şanse de calificare la turneul final, pentru care mai sînt cinci locuri libere, unul fiind ocupat de Brazilia, ţara organizatoare. În Grupa A, Serbia are trei puncte mai puţin decît Franţa, dar e avantajată de program: a “scăpat” de meciurile cu Brazilia şi urmează să joace acasă în ultimele două runde. Cîştigătoarea Grupei B va fi decisă în acest week-end, cînd Rusia va primi vizita Italiei. În Grupa C, trei formaţii luptă pentru primul loc, însă Bulgaria mai are de jucat patru meciuri pe teren propriu, cu Finlanda şi SUA. În fine, Grupa D rămîne la fel de echilibrată, semnificativ fiind faptul că Egipt, lideră după primele două etape, este acum ultima! Polonia, vicecampioana mondială en titre, păstrează prima şansă la primul loc, mai ales că în ultimele etape va primi vizita Japoniei şi Egiptului. Reamintim că pentru turneul final de şase (23-27 iulie, în Brazilia) vor obţine calificarea cîştigătoarele de grupă, formaţia gazdă şi echipa care va primi un wild-card din partea federaţiei internaţionale de volei. Dacă Brazilia va cîştiga grupa A, a doua clasată va obţine automat calificarea pentru faza finală. Naţionala care va fi aleasă pentru wild-card va fi una dintre ocupantele poziţiei secunde în cele patru grupe. Iată cum arată clasamentele după disputarea a patru etape - Grupa A: 1. Brazilia 14p (3-1 şi 3-1 cu Venezuela, 3-2 şi 2-3 cu Serbia); 2. Franţa 14p (3-1 şi 0-3 cu Serbia, 3-1 şi 3-1 cu Venezuela); 3. Serbia 11p; 4. Venezuela 9p; Grupa B: 1. Rusia 15p (1-3 şi 3-1 cu Italia, 3-1 şi 3-1 cu Cuba); 2. Italia 14p (3-1 şi 3-1 cu Coreea); 3. Cuba 11p (3-1 şi 3-0 cu Coreea); 4. Coreea 8p; Grupa C: 1. SUA 15p (3-1 şi 3-1 cu Finlanda, 3-2 şi 3-0 cu Spania); 2. Bulgaria 13p (1-3 şi 3-2 cu Spania, 3-0 şi 2-3 cu Finlanda); 3. Spania 11p; 4. Finlanda 9p; Grupa D: 1. Polonia 13p (3-0 şi 2-3 cu Japonia, 3-1 şi 3-1 cu China); 2. China 12p (3-1 şi 3-0 cu Egipt); 3. Japonia 12p (3-2 şi 3-1 cu Egipt); 4. Egipt 11p.

Cavendish a cîştigat etapa a cincea a Turului Franţei

Ciclistul britanic Mark Cavendish (23 de ani) a cîştigat etapa a cincea a Turului Franţei, disputată miercuri, între Cholet şi Chateauroux, pe distanţa a 232 km. În cea mai lungă etapă a ediţiei 2008, Cavendish i-a devansat la sprint pe spaniolul Oscar Freire şi pe germanul Erik Zabel, obţinînd astfel prima sa victorie în Marea Buclă. Tricoul galben a rămas la germanul Stefan Schumacher, cîştigător al probei de contratimp individual disputată marţi. Etapa a şasea are loc astăzi, între Aigurande şi Super-Besse (195,5 km).

Nadal, aşteptat de aproape 1.500 de persoane în oraşul natal

Tenismenul Rafael Nadal, proaspăt cîştigător al turneului de Mare şlem de la Wimbledon, a fost primit de aproximativ 1.500 de persoane în oraşul natal Manacor, de pe insula Mallorca, a anunţat cotidianul “AS” în ediţia de miercuri. Printre personalităţile care l-au întîmpiat pe Nadal a fost şi preşedintele Guvernului balear, Francesc Antich, dar şi edilul oraşului Manacor, Antonio Pastor, care i-a oferit tenismenului insigna de aur a primăriei. Nadal s-a arătat extrem de emoţionat în timp ce a vorbit publicului: “Să vorbesc aici în faţa oamenilor pe care îi cunosc atît de bine mă face extrem de tensionat. Această primire este neaşteptată, dar în acelaşi timp este emoţionantă. Pentru asta vreau să vă mulţumesc celor care sînteţi aici, dar şi celor care nu sînt”. Rafael Nadal a triumfat în turneul de Mare Şlem de la Wimbledon după ce l-a învins în finală pe elveţianul Roger Federer, scor 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7, şi a reuşit astfel să îşi adjudece primul titlu din carieră la competiţia de pe iarba londoneză. După această victorie, Rafael Nadal a devenit primul tenismen de la Bjorn Borg care a cîştigat turneul de la Roland Garros şi cel de la Wimbledon în acelaşi an. Borg a reuşit această performanţă în 1980. Nadal a devenit cel de-al doilea spaniol din istorie care reuşeşte să se impună la Wimbledon, după succesul lui Manolo Santana (1966). Nadal se află la primul titlu cîştigat la Wimbledon, el mai avînd la activ două finale disputate, în 2006 şi 2007, ambele pierdute în faţa lui Federer.

Ronaldinho şi Messi, “interzişi” de Barcelona la Beijing

FC Barcelona a anunţat, pe site-ul oficial, că vrea ca jucătorul brazilian Ronaldinho să fie prezent pe 14 iulie, la reluarea antrenamentelor, refuzînd astfel participarea mijlocaşului la Jocurile Olimpice de la Beijing. Ronaldinho a fost convocat de Confederaţia Braziliană, la JO de la Beijing putînd evolua trei jucători de peste 23 de ani. “Jocurile Olimpice nu fac parte din calendarul FIFA şi nicio decizie specială nu a fost luată pe această temă. În consecinţă, clubul nu este obligat să cedeze jucătorii săi federaţiei”, a anunţat clubul catalan. Şi argentinianul Lionel Messi se confruntă cu acelaşi refuz din partea clubului catalan, care contează pe toţi jucătorii în perspectiva turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Totuşi, într-o conferinţă de presă, Roberto Assis, care este şi impresarul jucătorului, s-a declarat “încrezător” în faptul că FC Barcelona îşi va da acordul pentru eliberarea jucătorului.

Un balon de la finala EURO 2008, vîndut la licitaţie pentru 10.000 de euro

Un balon de la finala EURO 2008 a fost achiziţionat pentru 10.000 de euro, în timpul unei licitaţii pentru agenţia de dezvoltare a sportului austriac, a anunţat, miercuri, publicaţia “Krone Zeitung”. Au fost formulate 116 oferte prin sms pentru achiziţionarea balonului folosit de spanioli la victoria cu Germania, scor 1-0, de pe 29 iunie, de la Viena. Vînzarea unui alt balon de la EURO 2008, semnat de fostul selecţioner al Austriei, Josef Hickersberger, a adus 5.000 de euro, bani ce vor fi alocaţi victimelor tatălui incestuos din Amstetten, localitate în care s-a născut şi Hickersberger.

Trezeguet renunţă la naţionala Franţei

Atacantul echipei Juventus Torino, David Trezeguet, a anunţat că se retrage din naţionala Franţei, din cauză că selecţionerul Raymond Domenech a fost confirmat în funcţie. „Evoluţia slabă de la EURO 2008 şi păstrarea antrenorului m-au determinat să iau această decizie irevocabilă. Campionatul European a scos în evidenţă multe lucruri negative, dar ceea ce m-a supărat cel mai tare a fost confirmarea lui Domenech. În acest moment se iau decizii mai degrabă politice decît fotbalistice, care nu respectă opinia publică, favorabilă mie\", a declarat golgeterul formaţiei din Torino, cu 20 de reuşite în sezonul trecut. Trezeguet nu a fost convocat de Raymond Domenech în lotul Franţei pentru turneul final al Campionatului European din Austria şi Elveţia, la care naţionala din Hexagon a obţinut un singur punct, 0-0 cu România.

Betis l-a transferat pe Mehmet Aurelio

Gruparea spaniolă Betis Sevilla a reuşit primul său transfer în acest mercato estival, aducîndu-l de la Fenerbahce Istanbul pe mijlocaşul defensiv Mehmet Aurelio, unul dintre cei mai buni jucători de la EURO 2008. Internaţionalul turc, născut în Brazilia, a semnat un contract pe trei ani. Deşi în Turcia se ştia că Aurelio mai are un an de contract cu Fener, agentul jucătorului i-a asigurat pe spanioli că acesta este liber de contract. Betis le-a „luat faţa” lui Deportivo La Coruna, Villarreal şi două echipe din Premier League, care erau şi ele interesate de Aurelio.