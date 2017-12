ETAPA A 13-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Astăzi, de la ora 14.00, vor avea loc partidele din etapa a 13-a a Ligii a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată programul meciurilor: CS Baloteşti - CS Eforie; ACS Berceni - Eolica Baia; CS Tunari - Viitorul Chirnogi; FC Voluntari - Unirea Slobozia (se joacă la Ştefăneşti); Comprest GIM Bucureşti - Viitorul Axintele (stadion Rocar); Dunărea Călăraşi - CS Ştefăneşti; Rapid II Bucureşti - Conpet Cireşu (se joacă la Popeşti-Leordeni). CS Afumaţi stă. Clasament: 1. Slobozia 27p (golaveraj: 25-6); 2. Afumaţi 26p (18-4); 3. Ştefăneşti 23p (20-7); ... 5. Baia 20p (14-9); ... 10. Eforie 14p (10-18).

ETAPA A 15-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal continuă sâmbătă cu etapa a 15-a din acest campionat. Iată programul meciurilor - SERIA EST: GSIB Mangalia - Portul Constanţa (ora 12.00 juniorii; ora 14.00 seniorii); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Victoria Cumpăna (12.00; 14.00); CSO Ovidiu - CS Agigea (10.00; 12.00; teren Academia Hagi); Sparta Techirghiol - Aurora 23 August (10.00; 12.00); Cariocas Constanţa - Viitorul Pecineaga (10.00; 12.00; teren ITC). AS Cogealac stă. Clasament: 1. Agigea 33p; 2. Portul 31p/13j; 3. Mihai Viteazu 25p. SERIA VEST (11.00; 13.00): Vulturii Cazino Constanţa - Ştiinţa Poarta Albă (teren CFR); Perla Murfatlar - Dacia Mircea Vodă; Sport Prim Oltina - CS Mihail Kogălniceanu; CS Carvăn Lipniţa - CS Cernavodă; Gloria Băneasa - Carsium Hîrşova; CS Peştera - Steaua Speranţei Siliştea (se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul). Clasament: 1. Peştera 36p; 2. Băneasa 28p; 3. Kogălniceanu 25p.

ETAPA A 10-A DIN CUPA “FRIENDS”

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa are loc etapa a 10-a contând pentru Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus. Cap de afiş al acestei runde este meciul Doraly Mall - Cetăţenii, în care se întâlnesc cele mai bune formaţii din Grupa B. Înaintea duelului direct, Doraly Mall are 27p (nouă victorii în nouă meciuri disputate), iar Cetăţenii are 24p (opt victorii, un eşec). Iată programul etapei - sâmbătă: CFR - Black Sea (15.00); Chelsea - Palas (16.00); Crazy Team - Sporting (17.00); Înfrăţirea - Auto Garage (ora 18.00); Caracter - Club Auto Tomis (20.00); Arsenal Inel 2 - Rezervele (21.00); duminică: Manchester - FC Telecom (12.00); Sian Image - Speranţa (13.00); Juventus - Gepa (14.00); Doraly Mall - Cetăţenii (15.00); Racing - Real Poarta 6 (16.00); Triumf - Tiki-Taka (17.00); Trîntorii - Store (18.00); Soveja - Boca Juniors (19.00).

PRELIMINARIILE CM 2014

În America de Sud sunt programate partidele din etapa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014 - vineri, ora 22.00: Argentina - Bolivia (în direct pe Digi Sport 3), ora 24.00: Uruguay - Chile; sâmbătă, ora 2.00: Columbia - Venezuela şi Paraguay - Ecuador. Clasament: 1. Uruguay 4p (golaveraj: 5-3), 2. Argentina 3p (4-2), 3. Ecuador 3p (2-0), 4. Columbia 3p (2-1), 5. Peru 3p (4-4), 6. Chile 3p (5-6), 7. Venezuela 3p (1-2), 8. Paraguay 1p (1-3), 9. Bolivia 0p (3-6).