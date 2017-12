PRIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA A LA BOWLING

La sfârşitul acestei săptămâni va debuta ediţia 2011-2012 a Diviziei A la bowling, competiţie la care vor participa opt echipe, dintre care patru reprezintă judeţul Constanţa. Două dintre ele, Elcomex-Delfinii Cernavodă (campioana en-titre) şi CFR Constanţa, vor juca meciurile de pe teren propriu la Cernavodă, iar celelalte două, Constructorul Constanţa şi Sport’s Palace Lake View Constanţa (nou promovată), vor evolua pe pistele de la Lake View Center. Iată programul primei etape: Elcomex-Delfinii Cernavodă - Sport’s Palace Lake View Constanţa (sâmbătă, ora 11.00, arena Elcomex); North Star Split Bucureşti - Bowling Club Miercurea Ciuc; IDM 1 Bucureşti - Constructorul Constanţa; CFR Constanţa - Amica Bucureşti (duminică, ora 11.00, arena Elcomex). Prima etapă a Diviziei B este programată pe 1 octombrie, iar judeţul nostru va fi reprezentat de echipa Imperial Constanţa, care îşi va disputa meciurile de pe teren propriu la Cernavodă.

ÎNCEPE TROFEUL LITORAL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

Astăzi, la ora 9.30, la stadionul Farul, va începe prima ediţie a Trofeului Litoral pentru persoane cu handicap, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Comitetul Naţional Paralimpic Român, Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean, Centras Constanţa - Centrul de voluntariat, SC Cleopatra SRL, Asociaţia Voluntarilor Medgidia, si Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa, RATC, Neptun TV şi Telegraf. Evenimentul are drept scop încurajarea tinerilor cu dizabilităţi pentru a practica un sport, precum şi popularizarea sportului paralimpic ca provocare, motivaţie şi mod de integrare socială, îmbunătăţirea stării de sănătate prin antrenarea reflexelor, a forţei corpului şi puterii de concentrare. La eveniment vor participa opt cluburi sportive pentru persoane cu handicap din România: Asociaţia Club OK Bucureşti, APH Sporting Club Galaţi, Club Sportiv Maraton ‘93 Lugoj, Asociaţia Persoanelor cu Disabilităţi “Învingătorii” Galaţi, ACS Siraly SE, CCSH Lamont Cluj-Napoca, Clubul Sportiv Temerarii Arad şi AJCSPH Constanţa. Programul evenimentului - vineri, ora 9.30-10.00: deschiderea festivă, ora 10.00-13.00: atletism - Stadionul Farul; ora 13.30-18.00: baschet în fotoliu rulant - Complexul Sportiv Tomis; sâmbătă, ora 9.30-13.00 şi 13.30-16.00: tenis de masă - Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”. Premierea va avea loc sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 20.00, la clubul Cleopatra din staţiunea Mamaia.

CROSUL LOTERIEI ROMÂNE

Duminică, 2 octombrie, începând cu ora 11.00, la Constanţa, se va desfăşura Crosului Loteriei Române. Întrecerea se va desfăşura pe un traseu de 4,5 km, la numeroase categorii de participanţi: profesionişti seniori - senioare (19-34 ani), amatori seniori - senioare (19-34 ani), profesionişti juniori - junioare (14-18 ani), amatori juniori - junioare (14 - 18 ani), copii fete - băieţi (11-13 ani), veterani I bărbaţi - femei (35-49 ani), veterani II bărbaţi - femei (peste 50 ani), persoane cu dizabilităţi locomotorii bărbaţi - femei şi persoane cu dizabilităţi senzoriale bărbaţi - femei. Înscrierile se pot efectua până pe 30 septembrie pe site-ul www.djsconstanta.ro.

SÂMBĂTĂ, “STEJARII” ÎNFRUNTĂ ANGLIA

Sâmbătă, de la ora 9.00, reprezentativa de rugby a României va înfrunta Anglia, în a treia partidă a “stejarilor” la Campionatului Mondial din Noua Zeelandă. Antrenorul echipei naţionale, Romeo Gontineac, a anunţat, ieri, formula de start pentru meciul cu Anglia: Nere, Zebega, Florea, Popârlan, C. Petre (cpt.), Burcea, Raţiu, Toniţa, Sîrbu, Dumbravă, Apostol, Dumitraş, Cazan, Ciuntu, Vlaicu. Rezerve: Tincu, P. Ion, Macovei, Ianuş, Calafeteanu, C. Gal, C. Nicolae. Printre titulari se numără şi un component al formaţiei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Adrian Apostol, iar Cătălin Nicolae este rezervă. Alţi doi jucători de la RCJ Farul, Daniel Carpo şi Constantin Gheară, precum şi alţi titulari de drept, nu se află nici măcar pe lista de rezerve, fiind odihniţi pentru confruntarea cu Georgia.

AFRICA DE SUD A SPULBERAT NAMIBIA LA CM DE RUGBY

Ieri, într-o partidă din Grupa D a Campionatului Mondial de rugby, Africa de Sud a învins Namibia, cu 87-0, aceasta fiind cea mai mare diferenţă de scor înregistrată pînă acum la această ediţie. Africa de Sud a reuşit 12 eseuri în această partidă. Pentru Namibia a evoluat şi jucătorul Farului, Eugene Jantjies. Astăzi, de la ora 11.30, într-o partidă din Grupa C, Australia întâlneşte SUA.

BRD NĂSTASE-ŢIRIAC TROPHY

Tenismanul român Adrian Ungur, locul 131 ATP, a fost eliminat, ieri, în turul al doilea al turneului BRD Năstase-Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare totală de 422.950 de euro. Ungur a fost învins, cu 4-6, 7-6 (8/6), 6-1, după două ore şi 45 de minute de joc, de brazilianul Joao Souza, poziţia 84 în ierahia mondială. În setul secund, Ungur a beneficiat de patru mingi de meci. Şi Marius Copil a fost eliminat în turul secund de spaniolul Pablo Andujar, favoritul nr. 4 al competiţiei şi finalistul de anul trecut, care s-a impus cu 6-2, 6-3. Pentru participarea la turneului de la Bucureşti, Ungur şi Copil vor primi câte 20 de puncte ATP şi câte un cec în valoare de 6.465 de euro. Celelalte rezultate din turul secund: A. Ramos- -Vinolas (Spania) - P. Riba (Spania) 2-6, 6-4, 7-5, F. Mayer - C. Berlocq 6-2, 0-6, 4-6, A. Giannessi - F. Gil 7-6, 0-6, 6-3, F. Volandri - M. Granollers 6-1, 6-3.

PRELIMINARIILE CM DE HANDBAL MASCULIN DIN 2013

Echipa naţională de handbal masculin a României va disputa, pe 2 noiembrie, în deplasare, cu reprezentativa Luxemburgului, primul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2013. Forul european de profil a anunţat ieri programul meciurilor din grupele continentale de calificare la CM din 2013, care va avea loc în Spania. Naţionala României face parte din Grupa a 7-a de calificare, primele meciuri fiind programate în compania echipei Luxemburg, pe 2 noiembrie, la Schifflange, iar pe 5 noiembrie, la Buzău. Din Grupa a 7-a mai face parte şi Belarus, cu care tricolorii vor juca pe 11-12 ianuarie 2012 (pe teren propriu), respectiv 14-15 ianuarie 2012 (în deplasare). Grupele preliminare contează pentru primul tur, câştigătoarele urmând să joace ulterior în play-off-ul CM, pentru calificarea la turneul final din 2013 (13-27 ianuarie). În play-off vor evolua alte 11 echipe, care vor fi cunoscute după disputarea CE din 2012, din Serbia, din luna ianuarie. Tragerea la sorţi a meciurilor din play-off va avea loc pe 29 ianuarie 2012. La turneul final al CM din 2013 vor participa 14 echipe europene, din care două sunt deja calificate: Franţa, în calitate de campioană mondială, şi Spania, ca naţiune gazdă. Calificarea directă o vor mai obţine şi primele trei clasate la CE din 2012.