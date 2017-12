TREI CONSTĂNŢENI LA CE DE TENIS DE MASĂ DUBLU MIXT

Trei constănţeni vor fi prezenţi la Campionatele Europene de tenis de masă de dublu mixt pentru seniori, care vor avea loc sâmbătă şi dumninică la Istanbul, în Turcia. Astfel, antrenorul Viorel Filimon, de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, va încerca să urce pe podium perechea formată din Eliza Samara, jucătoare crescută la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, şi fiul său, Andrei Filimon (Tenis Masă Constanţa). Pe lîngă constănţeni, din delegaţia României vor mai face parte Adrian Crişan, Ovidiu Ionescu, Bernadette Szocs, Hunor Szocs, Camelia Poştoacă, marea absentă fiind Daniela Dodean. “Obiectivul nostru este să câştigăm o medalie”, a spus Viorel Filimon.

HĂNESCU, NEMULŢUMIT DE REZULTATELE DIN ACEST AN

Tenismanul Victor Hănescu, care a refuzat să participe la meciul contra reprezentativei Cehiei, contând pentru menţinerea în Grupa Mondială a Cupei Davis, programat în perioada 16-18 septembrie la Bucureşti, a anunţat, într-un comunicat, că a decis să nu evolueze în această întâlnire din cauza rezultatelor nemulţumitoare din 2011. “Trec printr-o perioadă dificilă a carierei mele, după o primă jumătate a anului în care rezultatele obţinute în competiţii nu au fost mulţumitoare. Pentru a remedia aceste probleme, am început un proces de pregătire tehnică, iar în acest moment nu am siguranţa unui randament maxim şi a obţinerii unui rezultat bun în Cupa Davis. Din aceste motive, am decis să anunţ căpitanul echipei României şi Federaţia Română de Tenis că nu voi putea lua parte la barajul Grupei Mondiale. În legătură cu participarea mea la Turneul Challanger din Polonia, am decis să folosesc acest prilej pentru a perfecţiona regimul de joc şi a încerca să dezvolt tehnica la care lucrez în această perioadă”, a explicat Hănescu.

FR BOX VA FACE APEL LA TAS

Federaţia Română de Box, exclusă din Asociaţia Internaţională de Box Amator (AIBA) începând de marţi 6 septembrie, încearcă să amâne punerea în apliocare a acestei decizii printr-un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). „Vă informăm că FR Box a demarat procedura de Apel la TAS pentru suspendarea punerii în aplicare a acestei decizii până la soluţionarea finală a litigiului pe care FR Box îl are cu AIBA la TAS, pe 21 septembrie 2011, şi a permite sportivilor români să participe la Campionatul Mondial din Baku Azerbaijan în perioada 22.09 - 09.10.2011”, se arată în comunicatul semnat de secretarul general al FR Box, Niculae Constantinescu. Biroul Federal, întrunit pe 25 august, a decis ca alegerile pentru preşedinţia FRB să aibă loc pe 28 octombrie, iar Obreja a hotărât să rămână în funcţie până atunci, delegând toate prerogativele în ceea ce priveşte boxul amator către secretarul general Niculae Constantinescu. În urma excluderii FR Box, pugiliştii români nu vor mai avea dreptul de a evolua la competiţii şi astfel nu vor putea obţine calificarea la JO de la Londra.

MARIAN COZMA, COMEMORAT LA VESZPREM

Autorităţile din Veszprem şi oficiali ai echipei locale de handbal MKB au depus coroane de flori la statuia ridicată în memoria fostului handbalist Marian Cozma, care ieri ar fi împlinit 29 de ani. La ceremonie au participat şi suporteri ai echipei, care au aprins lumânări, şi jucătorii echipei MKB Veszprem. Născut pe 8 septembrie 1982, Marian Cozma a trecut în nefiinţă în urmă cu doi ani, pe 8 februarie, fiind înjunghiat mortal în faţa unui local din Veszprem. În februarie 2010, membrii fan-clubului MKB Veszprem au dezvelit un bust de bronz în faţa sălii în care a evoluat şi Marian Cozma pentru campioana Ungariei.

MECI ÎN DEVANS DIN ETAPA A 2-A A LN DE HANDBAL FEMININ

Ieri, într-o partidă disputată în devansul etapei a 2-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, vicecampioana U. Jolidon a învins, pe teren propriu, scor 30-26 (13-12) pe HCM Roman. Restul jocurilor vor avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, astfel: SCM Craiova - Oltchim Rm. Vîlcea, CSM Bucureşti - Oţelul Galaţi, ASC Corona 2010 Braşov - CSU Neptun Constanţa, CSM Bacău 2010 - CSM Ploieşti, HC Zalău - Cetate Deva, Dunărea Brăila - HCM Baia Mare.