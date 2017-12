FR BOX VA FI DEZAFILIATĂ PE 1 SEPTEMBRIE

Directorul executiv al Asociaţiei Internaţionale de Box Amator (AIBA), Ho-Kim, şi-a declinat autoritatea de a schimba decizia Comitetului Executiv al AIBA privind sancţionarea Federaţiei Române de Box, care se va aplica începând din 1 septembrie, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret. „Susţinem în continuare respectarea prevederilor AIBA în egală măsură cu cele ale statutului Federaţiei Române de Box, căreia îi revine responsabilitatea rezolvării acestui conflict, în interesul boxului amator din România”, se arată în comunicatul ANST. Reamintim că, urmare a conflictului dintre Rudel Obreja, preşedintele FR Box, şi AIBA, pugiliştii români ar putea rata participarea la Campionatele Mondiale din luna septembrie a acestui an şi la Jocurile Olimpice de la Londra, de anul viitor. Biroul federal al FR Box a anunţat alegeri pentru 26 octombrie, în timp ce Obreja aşteaptă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, de pe 21 septembrie.

VICTORIE DE SENZAŢIE PENTRU DULGHERU LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 49 WTA, a produs o surpriză uriaşă în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Revenită după o absenţă de două luni, cauzată de o accidentare, Dulgheru a învins-o pe Petra Kvitova (Cehia), cap de serie nr. 5 şi poziţia a 6-a în ierarhia mondială, câştigătoarea ediţiei din acest an a turneului de la Wimbledon, cu 7-6 (7/3), 6-3, după o oră şi 38 de minute de joc. În turul secund, Dulgheru va întâlni o altă jucătoare din România, Monica Niculescu, locul 70 WTA, care a trecut pentru prima oară în carieră de runda inaugurală la US Open, după trei încercări eşuate. Niculescu a trecut de Patricia Mayr-Achleitner (Austria), poziţia 86 în ierarhia mondială, cu 6-3, 6-3, după o oră şi 24 de minute. Pentru prezenţa în turul secund, cele două românce şi-au asigurat câte 31.000 de dolari. Aseară, după închiderea ediţiei au intrat în luptă şi celelalte jucătoare din România: Simona Halep (nr. 53 WTA) - Na Li (China, nr. 7 WTA, favorită nr. 6), Irina Begu (nr. 48 WTA) - Roberta Vinci (Italia, nr. 19 WTA, favorită nr. 18) şi Sorana Cîrstea (nr. 93 WTA) - Yanina Wickmayer (Belgia, nr. 21 WTA, cap de serie nr. 20).

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA US OPEN

Tenismanul Victor Hănescu, locul 72 ATP, a ratat calificarea în turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Hănescu a fost învins, în runda inaugurală, cu 6-2, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, după două ore şi 48 de minute, de francezul Mickael Llodra, cap de serie nr. 29 şi pozitia 30 în ierarhia mondială. Pentru participarea la US Open, Hănescu va încasa 19.000 de dolari. Aseară, după închiderea ediţiei, a debutat la actuala ediţie a US Open şi constănţeanul Horia Tecău, care participă în proba de dublu, alături de suedezul Robert Lindstedt. Cei doi, favoriţi nr. 7, au dat piept, în primul tur, cu perechea formată din Bradley Kahn şi David Marin (ambii din SUA).

ANDREI PAVEL NU MAI ESTE ANTRENORUL JELENEI JANKOVIC

Andrei Pavel, fostul mare jucător constănţean de tenis, actualul căpitan nejucător al echipei României de Cupa Davis, nu mai este oficial antrenorul sârboaicei Jelena Jankovic, pe care a pregătit-o în ultimele şase luni. „Nu ne-am înţeles în anumite puncte de vedere, aşa că am decis să ne separăm după turneul de la Wimbledon. Ne-au despărţit anumite lucruri. În plus, eu îmi doream să fiu şi mai aproape de familie. Fata mea a început o altă şcoală şi trebuie să fiu aproape de ea. Ne-am despărţit prieteni. Am luat decizia de comun acord. Poate, peste o perioadă, vom relua colaborarea”, a spus Pavel. Jankovic a ocupat prima poziţie în clasamentul mondial în 2008, dar acum este pe locul 12 în ierarhia WTA.

FEDERER, EGAL CU AGASSI

Fostul lider mondial Roger Federer a obţinut o victorie facilă în primul tur la US Open, depăşindu-l în trei seturi pe columbianul Santiago Giraldo, cu 6-4, 6-3, 6-2. În urma acestui succes, Federer l-a egalat pe americanul Andre Agassi la numărul de victorii obţinute în turneele de Grand Slam. În dreptul fiecăruia dintre cei doi campioni figurează acum 224 de succese în turneele majore. Ambii se afla la doar nouă victorii distanţă de recordul deţinut de Jimmy Connors, Federer fiind singurul în măsură să doboare aceasta bariera. Modest, aşa cum şi-a obişnuit fanii şi admiratorii, Federer a declarat la finalul întâlnirii cu Giraldo că nu a fost preocupat de egalarea recordului lui Agassi. „Am jucat foarte multe meciuri la rând în turneele de Grand Slam şi cel mai important este că sunt sănătos. Această cifră este un nou fel de a spune: Roger, ai făcut multe lucruri bune în cariera ta”, a spus Federer. Pentru campionul elveţian a fost a 12-a victorie consecutivă în primul tur la Flushing Meadows, unde a cucerit titlul în 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008. După ce a schimbat prefixul pe 8 august, când a împlinit 30 ani, Federer încearcă să devină primul jucător după Andre Agassi, în 2003 care triumfă într-un turneu de Grand Slam după această vârstă.

DJOKOVIC, AMBASADOR UNICEF ÎN SERBIA

UNICEF a anunţat că jucătorul de tenis Novak Djokovic, liderul mondial, a fost numit Ambasador al UNICEF în Serbia, ţara sa natală. „Mă simt foarte onorat să colaborez cu UNICEF pentru a ajuta la conştientizarea privind importanţa educaţiei copiilor. Sper să lucrez cu UNICEF pentru a ajuta la schimbarea destinelor cât mai multor copii din Serbia”, a declarat Djokovic, care se află la New York pentru a disputa US Open, ultimul turneu de Grand Slam din acest an.