ACADEMIA HAGI, LA CUPA VIITORUL

Ieri s-au disputat la Zalău primele partide din cadrul Cupei Viitorul, competiţie organizată la cinci categorii de vârstă (1997, 1999, 2000, 2002 şi 2003). Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” participă cu trei echipe la acest turneu: Academia Hagi 1999 (antrenor Nicolae Roşca), Academia Hagi 2000 (antrenor Doru Carali) şi FC Viitorul 2000 (antrenor Doru Carali). Iată rezultatele înregistrate ieri - la categoria 1999: Academia Hagi - U. Cluj 0-0 şi Academia Hagi - CS Mircea Eliade 2-0 (Roberto Ştefan 2); la categoria 2000 - în Grupa A: FC Viitorul - Steaua 2001 4-2 (Eduard Cheng, Florin Antochi, Alexandru Bleau, Sebastian Ignat) şi FC Viitorul - CSM Paşcani 7-1 (Ianis Paniţa 2, Mihai Paniţa 2, Sebastian Ignat 2, Raul Bonda); în Grupa B: Academia Hagi - FC Bihor 7-0 (Paul Sabangeanu 2, Dimciu Halep, Rareş Oană, Dragoş Penescu, Marius Leca, Claudiu Mărăcine) şi Academia Hagi - Seso Câmpia Turzii 13-0 (Mihael Onişa 4, Dimciu Halep 3, Paul Sabangeanu 2, Marius Leca, Rareş Oană, Dragoş Penescu, Claudiu Mărăcine). Programul de azi - categoria 1999, ora 14.00: Academia Hagi - FC Zalău; categoria 2000, ora 8.00: Academia Hagi - Plimob Sighet, ora 11.00: Academia Hagi - Steaua Bucureşti, ora 12.00: FC Viitorul - CFR Cluj, ora 15.00: FC Viitorul - Viitorul Zalău, ora 16.00: Academia Hagi - U. Cluj.

ALIBEC VA JUCA ÎN BELGIA

Denis Alibec, fostul atacant al Farului, a fost împrumutat de Internazionale Milano, pentru sezonul 2011-2012, în Belgia, la echipa Maliness, ocupanta primului loc după patru etape. Alibec a jucat în două partide în prima echipă a Interului în Serie A. În vârstă de 20 de ani, Alibec a mai fost dorit de Hellas Verona, formaţie care evoluează în Serie B. Malines a fost înfiinţat în anul 1904. Are în palmares patru titluri în Belgia, o cupă a Belgiei, Cupa Cupelor, în 1987, şi Supercupa Europei, în 1988.

MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DISCIPLINAR

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat, ieri, la propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal, modificarea Regulamentului Disciplinar, articolul 83.15, astfel că echipele care nu respectă normele federaţiei şi ligii sau contractele de televizare vor pierde meciul cu scorul de 0-3 şi vor fi penalizate cu până la 300.000 de lei. Varianta precedentă a articolului 83.15 prevedea doar sancţiunea financiară.

ALBUŢ PLEACĂ DE LA GLORIA BISTRIŢA

Portarul Călin Albuţ şi-a reziliat, ieri, pe cale amiabilă, contractul cu Gloria Bistriţa, jucătorul în vârstă de 30 de ani dorindu-şi să joace în continuare la o echipă din Liga I, fiind foarte aproape de un transfer la FCM Tg. Mureş. „Rămân cu amintiri frumoase de la Gloria. Am jucat atâţia ani în Liga I. Aici am devenit portar. Mulţumesc conducerii clubului că a înţeles situaţia mea şi am fost lăsat să plec, pentru că vreau să joc în continuare în Liga I. Sper ca în cel mai scurt timp să-mi rezolv situaţia şi să ajung la un club din prima divizie”, a declarat Albuţ, care în ultimii ani a fost căpitan al echipei bistriţene. Albuţ a apărat neîntrerupt poarta Gloriei din anul 2004, meciul de debut în Liga I fiind pe 27 aprilie 2005, 1-2 la Galaţi, cu Oţelul. Albuţ a evoluat în 149 de jocuri în prima divizie, 77 în liga a doua, nouă în Cupa României şi şapte în cupele europene.

BARCELONA S-A DISTRAT ŞI CU NAPOLI

După ce s-a impus în Supercupa Spaniei în faţa celor de la Real Madrid, FC Barcelona a câştigat, luni seară, Trofeul Gamper, după ce a învins echipa italiană Napoli, scor 5-0 (Fabregas 25, S. Keita 30, Pedro Rodriguez 62, Messi 66, 77), pe Nou Camp. Cu Cesc Fabregas în teren, catalanii au făcut spectacol în faţa fostei adversare a Stelei, Napoli! “Cesc...spectacular” au titrat cei de la Sport.es după ultima partidă a “extratereştrilor”. Fabregas a marcat primul gol de la venirea sa la Barcelona.

MOURINHO VREA SĂ PLECE DE LA REAL?

Tehnicianul portughez Jose Mourinho vrea să plece de la Real Madrid, a anunţat, ieri, Canal+, informaţie infirmată de purtătorul de cuvânt al antrenorului, Eladio Parames, infomează cotidianul As. Iniţial, presa spaniolă a preluat declaraţii ale lui Parames, care a afirmat că Mourinho trece printr-o perioadă dificilă şi se gândeşte să convoace o conferinţă de presă în care îşi va anunţa plecarea de la Real Madrid. „Jose nu se simte sprijinit de oficiali şi se gândeşte să plece”, a spus Parames, citat de spanioli. Însă, pentru Marca, Parames a negat că ar fi făcut aceste declaraţii. „Sunt absolut false aceste declaraţii”, a declarat Parames, care a asigurat că Mourinho este foarte fericit la club şi nu vrea să plece. De asemenea, surse din cadrul grupării madrilene au dezminţit pentru AS informaţia, iar oficialii au anunţat că nu există nicio problemă cu tehnicianul portughez, iar acesta nu se gândeşte să plece de la Madrid. Ieri, Mourinho a trimis fanilor formaţiei o scrisoare deschisă, în care dezminte informaţiile privind o plecare a sa de la gruparea spaniolă, menţionând că nici nu se pune problema să abandoneze clubul.

KAKA RĂMÂNE LA REAL MADRID

Brazilianul Kaka vrea să rămână la Real Madrid şi să lupte pentru a prinde un loc de titular în echipa antrenată de Jose Mourinho. „Obiectivul meu este să rămân la Madrid şi să câştig încrederea antrenorului”, a spus mijlocaşul brazilian în vârstă de 29 de ani. Fostul câştigător al Balonului de Aur a fost dorit de PSG şi Internazionale Milano, italienii fiind dispuşi să plătească suma de 30 de milioane de euro.

NASRI, SPRE MANCHESTER CITY

Arsenal Londra şi Manchester City au ajuns la un acord de principiu privind transferul mijlocaşului francez Samir Nasri, a anunţat, ieri, gruparea londoneză. Internaţionalul francez în vârstă de 24 de ani, care evoluează la Arsenal din sezonul 2008-2009, trebuie să efectueze vizita medicală înainte de a semna contractul cu Manchester City. Arsenal pierde, astfel, un al doilea jucător foarte important, după spaniolul Cesc Fabregas, transferat la FC Barcelona.

PRIMA ETAPĂ DIN ITALIA, ÎN PERICOL

Sindicatul fotbaliştilor italieni (AIC) a ameninţat cu amânarea primei etape de campionat, prevăzută la sfârşitul acestei săptămâni, dacă jucătorii şi preşedinţii de cluburi nu ajung la un acord privind convenţia colectivă, în suspans de nouă luni. „Dacă nu se semnează noua convenţie colectivă, prima etapă va fi amânată”, a declarat preşedintele sindicatului, Damiano Tommasi, la încheierea unei reuniuni cu reprezentanţii cluburilor. Dacă în Spania jucătorii au făcut deja grevă, italienii au ameninţat de mai multe ori, dar nu au ajuns niciun moment la această decizie extremă. „După un an, nu se mai poate considera o simplă ameninţare. Nu putem începe campionatul fără convenţia colectivă”, a declarat Tommasi.

ZICO, SELECŢIONERUL IRAKULUI

Zico, fostul star al fotbalului brazilian şi mondial, acum în vârstă de 58 ani, a acceptat oferta federaţiei de la Bagdad de a antrena naţionala statului Irak. Irakul s-a calificat pentru turul trei al preliminariilor asiatice ale Cupei Mondiale, care va debuta pe 2 septembrie. Irakienii au fost repartizaţi în Grupa A, alături de Iordania, China şi Singapore. Aducerea lui Zico, care a condus naţionala Japoniei la turneul final al CM din 2006, reprezintă o mare lovitură pentru selecţionata Irakului, care nu a mai reuşit să străluceasca după câştigarea Cupei Asiei în 2007.

TATĂL LUI OBI MIKEL A FOST ELIBERAT

Tatăl jucătorului nigerian John Obi Mikel (care evoluează la Chelsea Londra), răpit în oraşul Jos din Nigeria pe 12 august, a fost eliberat, a anunţat poliţia locală. „Michael Obi a fost eliberat şi şase suspecţi, cinci bărbaţi şi o femeie, au fost arestaţi”, a declarat Ibrahim Idris, responsabil al poliţiei din statul Kano, într-o conferinţă de presă, la care a fost prezentă şi victima. Michael Obi, care era lovit la nas, a declarat că a fost maltratat de răpitorii care voiau o răscumpărare de 45.000 de euro. Michael Obi este patronul unei societăţi de transport din Nigeria.