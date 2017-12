LIGA A II-A LA FOTBAL, ETAPA 1

În prima etapă a Ligii a II-a la fotbal, disputată la sfârşitul săptămânii trecute, s-au înregistrat următoarele rezultate - Seria I: Callatis Mangalia - Delta Tulcea 1-2, Viitorul Constanţa - Dunărea Galaţi 4-1, FCM Bacău - FC Farul Constanţa 1-1, CS Otopeni - Săgeata Năvodari 1-1, FC Botoşani - CF Brăila 1-0, Astra II Giurgiu - Victoria Brăneşti 2-0, CSMS Iaşi - Dinamo II Bucureşti 1-3, FC Snagov - Gloria Buzău 2-0; Seria a II-a: FC Chindia Tîrgovişte - Gloria Bistriţa 1-1, Luceafărul Oradea - Mureşul Deva 0-1, FC Maramureş - FC Argeş 2-3, UTA - Juventus Bucureşti 0-0, Unirea Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea 2-0, FC Olt - ALRO Slatina 2-1, Gaz Metan Severin - Arieşul Turda 2-0, Poli Timişoara - FC Bihor Oradea 2-0.

CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL PE TEREN REDUS

La Constanţa va debuta, pe 3 septembrie, ediţia a III-a a turneului de fotbal pe teren redus Cupa “Friends”, competiţie care va fi găzduită de terenurile bazei sportive cu acelaşi nume. Înscrierile se fac până pe 25 august. Sistemul de desfăşurare va fi decis în funcţie de numărul de echipe înscrise. Liga Bergenbier este primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, iar Cupa “Friends” va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a şi Liga a III-a, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

SĂPUNARU A MARCAT PENTRU PORTO

Internaţionalul român Cristian Săpunaru a marcat, vineri seară, primul său gol în campionat pentru FC Porto în victoria cu 3-1 din partida cu Gil Vicente. Săpunaru a mai înscris în tricoul lui FC Porto în ianuarie 2009, dar într-o partidă din Cupa Ligii, a treia competiţie ca importanţă în Portugalia. Pentru Săpunaru şi coechipierii săi de la FC Porto (câştigătoarea UEFA Europa League) urmează confruntarea cu Barcelona (deţinătoarea Ligii Campionilor), din Supercupa Europei, programată vineri seară, la Monte Carlo.

ANJI MAHACIKALA ÎL VREA ŞI PE DANI ALVES

După ce l-au transferat pe camerunezul Samuel Eto’o cu un salariu exorbintant, ruşii de la Anji Mahacikala îl vor şi pe fundaşul dreapta al lui FC Barcelona, brazilianul Dani Alves. Echipa din Daghestan este dispusă să plătească pentru transferul lui Dani Alves între 35 şi 40 de milioane de euro, iar jucătorului vrea să îi ofere un salariu de circa 15 milioane de euro pe an. La Anji Mahacikala mai evoluează Roberto Carlos, dar şi Yuri Zhirkov, adus de la Chelsea Londra. În vârstă de 27 de ani, Dani Alves tocmai şi-a prelungit contractul cu Barcelona până în iunie 2015 şi are o clauză de reziliere ce ajunge la 150 de milioane de euro, dar se reduce cu 25 de milioane în fiecare an. În schimb, de la Barcelona ar putea pleca mijlocaşul olandez Ibrahim Afellay, care ar putea ajunge la Juventus Torino.

LIVERPOOL A ÎNVINS PE ARSENAL

FC Liverpool s-a impus, sâmbătă, în deplasare, cu 2-0 (Ramsey 78-autogol, L. Suarez 90), în confruntarea cu Arsenal Londra, din etapa a 2-a a campionatului Angliei. Celelalte rezultate: Sunderland - Newcastle 0-1 (R. Taylor 62), Aston Villa - Blackburn Rovers 3-1 (Agbonlahor 12, Heskey 25, D. Bent 68 / Pedersen 52), Everton - Queens Park Rangers 0-1 (Smith 31), Swansea - Wigan Athletic 0-0, Chelsea Londra - West Bromwich 2-1 (Anelka 53, Malouda 83 / Long 4), Norwich City - Stoke City 1-1 (Laet 37 / Jones 90), Wolverhampton - Fulham 2-0 (Doyle 42, Jarvis 45), Bolton Wanderers - Manchester City 2-3 (Klasnic 39, Davies 63 / D. Silva 26, Barry 38, Dzeko 47). Astăzi este programată partida Manchester United - Tottenham.

PORTAR JAPONEZ, INSULTAT ÎN BELGIA

Arbitrul meciului GB Anvers - Lierse, din campionatul Belgiei, a fost nevoit să întrerupă partida pentru câteva minute, după ce portarul japonez Eiji Kawashima (Lierse) a fost victima unor insulte cu trimitere la tragedia de la Fukushima. În repriza a doua a meciului, disputat vineri, suporterii echipei GB Anvers au aruncat cu diverse obiecte în direcţia lui Kawashima, insultându-l şi scandând “Kawashima-Fukushima!”, potrivit agenţiei Belga. Kawashima a protestat, arbitrul luând decizia de a întrerupe partida timp de câteva minute, pentru a se restabili ordinea. Potrivit presei belgiene, portarul formaţiei Lierse şi al echipei naţionale a Japoniei, extrem de afectat de cele întâmplate, a plecat la vestiare plângând după ce meciul s-a încheiat. „Pot să trec peste multe lucruri, dar nu peste asta. Nu văd nimic de râs“, a declarat Kawashima.