TURNEE DE PREGĂTIRE PENTRU ECHIPELE ACADEMIEI HAGI

Două echipe de juniori ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, mai exact grupele 2001 şi 1998, vor participa în această perioadă la două turnee amicale. Juniorii D, pregătiţi de Marius Codescu, vor participa la Cupa “Municipiului Rm. Sărat”, competiţie care se va desfăşura în perioada 26-28 mai. Vor participa opt formaţii: Academia Hagi, Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Braşov, Oţelul Galaţi, Cautis Bucureşti, Petrolul Ploieşti şi CSM Rm. Sărat. Cele opt echipe vor fi împărţite în două grupe de patru. Grupa 2001, antrenor Cosmin Constantin, va participa, la Timişoara, la a 2-a ediţie a Cupei “Bega Dorna”. Competiţia va avea loc în perioada 27-29 mai şi va reuni următoarele formaţii: SCS Zrenjanin (Serbia), Academia Hagi, FC Timişoara, Pandurii Tg. Jiu, FC Porto Bega, LPS Banatul Timişoara, CSM Reşiţa, CSS Lugoj, CSS Bega şi CFR Timişoara. Echipele vor fi împărţite în două grupe.

ETAPA A 4-A ÎN LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 4-a a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal - joi: Poliţia - SNC (teren Oil Terminal), FC Eforie - Victoria Cumpăna (teren Eforie), Olimpia Apă Canal - Medgidia (teren Voinţa), CSCT Team Agigea - Săgeata Stejaru (teren CFR), Tomis Socep - Perla Murfatlar (teren Murfatlar); vineri: Ideal Cernavodă - IMN Meconst (teren Cernavodă), Alpha - Axiopolis 87 Cernavodă (teren Murfatlar), Liga Ofiţerilor - CFR (teren CFR), Voinţa - FC Municipal (teren Voinţa). În etapa a 4-a nu va juca echipa Portul. Ora de start a meciurilor este 17.30. În privinţa rezultatelor din etapa a 3-a, facem cuvenita rectificare şi anunţăm scorul corect în meciul Perla Murfatlar - CSCT Team Agigea. A fost 4-2 pentru echipa din Murfatlar, astfel că, în clasament, Perla ocupă locul 5, cu 6 puncte, golaveraj: 11-7, iar Agigea este pe 13, cu 3p, golaveraj: 6-9.

SCANDALUL MUTU - CHELSEA, SUBIECT DE CARTE ÎN ITALIA

Scandalul în care atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, este obligat la plata unei daune în valoare de 17 milioane de euro clubului englez Chelsea Londra a devenit subiect de carte în Italia, informează cotidianul La Repubblica. Cartea intitulată “Cazul Mutu - Chelsea. Intrigi, afaceri şi lucruri de culise inedite” şi scrisă de Giuseppe Calabrese se vinde în librăriile din Italia cu 12 euro. Conform sursei citate, autorul a reconstruit jurnalistic deciziile tribunalelor şi cariera lui Mutu. Mai mult, autorul se axează pe partea mai puţin cunoscută publicului larg, lungul proces şi incoerenţa justiţiei sportive. În august 2003, Mutu şi Chelsea au semnat un contract de muncă pentru o perioadă de cinci ani. În 28 octombrie 2004, în urma unui control antidoping pozitiv, Chelsea a reziliat contractul, rezilierea având efect imediat. Mutu, care consumase cocaină, a fost exclus din toate competiţiile sportive timp de şapte luni, notează Tribunalul Federal.

RAPID, PATRU ETAPE FĂRĂ SPECTATORI

Echipa Rapid Bucureşti va disputa patru meciuri pe teren propriu cu porţile închise, după ce clubul a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a LPF pentru incidentele petrecute la meciul cu FC Braşov, din ultima etapă a Ligii 1 la fotbal, când o tânără a fost rănită de o torţă. Totodată, clubul giuleştean a fost penalizat cu 60.000 de lei. Sancţiunea de disputare a meciurilor cu porţile închise va fi aplicată în sezonul viitor.

RĂDOI, ELIMINAT DIN LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Echipa saudită Al Hilal, cu mijlocaşul Mirel Rădoi integralist, a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, fiind învinsă în deplasare, scor 1-3, de o altă formaţie saudită, Al Ittihad, în optimile de finală ale competiţiei. În sezonul precedent al Ligii Campionilor Asiei, Al Hilal a fost eliminată în semifinale de gruparea iraniană Zobahan.

PIRLO A SEMNAT CU JUVENTUS

Mijlocaşul Andrea Pirlo, care nu şi-a prelungit înţelegerea cu campioana Italiei, AC Milan, a semnat, ieri, un contract pe trei sezoane cu formaţia Juventus Torino. Pirlo a efectuat marţi vizita medicală, iar ieri a fost prezentat oficial la gruparea torineză. „Am ales Juventus pentru că alături de Inter şi Milan este cea mai importantă echipă din Italia, din Europa şi din lume. Au trecut ani buni de când Juventus nu a mai câştigat vreun trofeu, iar eu îmi doresc să ajut această formaţie să câştige din nou. În acelaşi timp, Juventus îmi dă şi mie posibilitatea să câştig în continuare trofee. Nu am decis ce număr voi purta. În zece ani la Milan am jucat 400 de meciuri, dar în ultimul sezon mai mult am stat accidentat. Vreau să revin şi cred că mai pot juca la nivel înalt încă patru-cinci ani”, a declarat Pirlo la prezentarea oficială. În vârstă de 32 de ani, Andrea Pirlo, campion mondial în 2006, a evoluat în cariera sa la formaţiile Brescia, Internazionale Milano, Reggina şi AC Milan.

DAYRO MORENO, DORIT DE SPORTING LISABONA

Fostul jucător al Stelei, Dayro Moreno, acum la Once Caldas, este o prioritate pe lista de achiziţii a lui Sporting Lisabona pentru ediţia viitoare de campionat. Presa columbiană îl dă ca sigur pe Dayro Moreno la Sporting. Internaţionalul columbian, în vârstă de 25 de ani, este considerat perfect pentru sistemul tactic al noului antrenor, Domingos Paciencia.

SEEDORF, ÎNCĂ UN SEZON LA AC MILAN

Mijlocaşul olandez Clarence Seedorf şi-a prelungit contractul cu campioana Italiei, AC Milan, până la 30 iunie 2012, informează Gazzetta dello Sport. Seedorf, în vârstă de 35 de ani, a câştigat de patru ori Liga Campionilor, cu trei echipe diferite: Ajax Amsterdam, Real Madrid şi AC Milan. El evoluează la AC Milan din 2002, după ce a mai jucat la Sampdoria Genova şi Internazionale Milano.

DE GEA, LA MANCHESTER UNITED

Managerul lui Manchester United, Alex Ferguson, a confirmat că portarul spaniol al lui Atletico Madrid, David De Gea, va semna un contract cu gruparea de pe Old Trafford. Conform cotidianului Daily Mail, United va trebui să plătească 20 de milioane de euro pentru portarul în vârstă de doar 20 de ani. Englezii au intensificat în ultimele săptămâni negocierile pentru spaniol, după ce au ratat transferul germanului Manuel Neuer, de la Schalke. De Gea îl va înlocui pe veteranul olandez Edwin Van der Sar (41 de ani), care va pune ghetele în cui după finala Ligii Campionilor, de sâmbătă.

S-A RETRAS GARY NEVILLE

Fundaşul dreapta al lui Manchester United, Gary Neville (36 de ani), s-a retras marţi seară din activitate, într-un meci amical cu Juventus Torino, disputat pe Old Trafford şi pierdut de gazde cu 1-2. Din echipa engleză nu a lipsit David Beckham, dar nici Ryan Giggs, afectat în aceste zile de scandalul sexual în care este implicat. Deşi United a deschis scorul, prin Rooney, oaspeţii i-au stricat sărbătoarea lui Neville, după reuşitele lui Pepe şi Giandonato. Neville a jucat 602 meciuri în 19 sezoane pentru Manchester United, singurul club din cariera sa de fotbalist profesionist! Palmaresul lui cuprinde 6 titluri de campion, 3 Cupe ale Angliei, 2 Cupe ale Ligii şi 3 Supercupe ale Angliei, precum şi 2 Ligi ale Campionilor, Cupa Intercontinentală şi Campionatul Mondial al cluburilor.

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana din sezonul regulat al NBA este la un pas de eliminare din finala Conferinţei Estice, după ce a pierdut şi cea de-a doua partidă din Florida: Miami Heat - Chicago Bulls 101-93 OT (3-1 la general). Cu James (35 de puncte) şi Bosh (22p) în formă, gazdele s-au chinuit să facă faţă unei echipe determinate, dar ghinioniste - Rose (23p) a ratat două aruncări în ultimele 28 de secunde la scorul de 85 egal. Apoi, în prelungiri, oaspeţii au cedat psihic şi victoria a revenit gazdelor, care sânt ca şi calificate în finala NBA, doar opt echipe în istorie reuşind să revină de la 1-3 şi să câştige. Partida a cincea a seriei se joacă în această noapte, la Chicago.

CANUCKS ÎN FINALA CUPEI STANLEY

Campioana din regular season este prima echipă calificată în finala Cupei Stanley: Vancouver Canucks - San Jose Sharks 3-2 OT (4-1 la general). Canadienii au deschis scorul încă din prima repriză, dar apoi partida a fost dominată de oaspeţi care au condus cu 2-1 până cu... 14 secunde înaintea finalului când gazdele au reuşit o egalare miraculoasă! Apoi a fost nevoie de două reprize de prelungiri pentru victoria celor din Vancouver, care se califică în finala Cupei Stanley după 17 ani. Şi în urmă cu 17 ani, Canucks au obţinut calificarea după un meci cu... 2OT! Apoi au pierdut finala cu 0-4... Canucks a pierdut tot cu 0-4 şi precedenta prezenţă în finala Cupei Staleny, în 1982, echipa din Vancouver fiind singura echipă canadiană care n-a cucerit trofeul suprem din hocheiul nord-american.