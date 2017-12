ETAPA A 2-A LA TACUL DE AUR

Au mai rămas doar trei zile în care pasionaţii jocului de biliard se mai pot înscrie pentru etapa a 2-a a turneului Tacul de Aur, cel mai important turneu de acest gen din România organizat la Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa. Meciurile de calificare pe tabloul de 32 de concurenţi vor avea loc pe 6 şi 7 mai, iar partidele din grupele preliminare vor începe pe 8 mai. Sistemul de desfăşurare rămâne acelaşi ca în prima etapă, cei 32 de concurenţi fiind împărţiţi în opt grupe. Se va juca fiecare cu fiecare, după sistemul “cel mai bun din 5 partide“. Înscrierile se fac direct la biroul oficial al competiţiei, deschis la Lake View Center Constanţa, sau pe site-ul oficial www.taculdeaur.ro. Taxa de înscriere rămâne neschimbată: 50 lei pentru preselecţie şi 450 lei (500 lei în total) pentru cei care acced pe tabloul principal. Taxa de participare trebuie achitată până cu o oră înaintea tragerii la sorţi a meciurilor din preliminarii, programată joi, 5 mai, la ora 18.00.

REMAT ZALĂU ŞI-A PĂSTRAT TITLUL NAŢIONAL LA VOLEI MASCULIN

Remat Zalău a devenit, pentru al doilea an consecutiv, campioană naţională la volei masculin, după ce a trecut de Ştiinţa Explorări Baia Mare, în finala mare, cu scorul general de 3-0. Sâmbătă, în meciul 3 al finalei, disputat la Zalău, Remat s-a impus cu 3:0 (25:17, 25:17, 25:20). Formaţia sălăjeană va avea posibilitatea să participe din nou în Liga Campionilor, dacă va primi wild-card. În finala mică s-au întâlnit Dinamo Bucureşti şi CVM Tomis Constanţa, iar prima echipă s-a impus cu scorul general de 3-1, adjudecîndu-şi medaliile de bronz. La volei feminin, campioană a devenit CS Volei 2004 Tomis Constanţa, urmată de Ştiinţa Bacău, Dinamo Bucureşti, Unic Piatra Neamţ, CSU Medicina Tg. Mureş şi CSM Lugoj. În finala pentru locurile 3-4, Dinamo a câştigat meciul 3, disputat la Piatra Neamţ, cu 3:2 (23:25, 23:25, 25:16, 27:25, 15:10), iar CSU Tg. Mureş s-a impus la Lugoj, în meciul 2 al finalei pentru locurile 5-6, cu 3:1 (25:22, 24:26, 25:14, 25:18).

HALEP A COBORÂT 16 POZIŢII ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea Alexandra Dulgheru se menţine pe locul 29, cu 2.095 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, în timp ce Monica Niculescu a urcat zece poziţii, de pe 59 pe 49, cu 1.160p. Între primele 100 de jucătoare din lume se mai află două românce, constănţăeanca Simona Halep, pe locul 68, în coborâre 16 poziţii, cu 939p, şi Irina-Camelia Begu, pe locul 98, la fel ca săptămîna trecută, cu 664p. Următoarea româncă din clasament este Sorana Cîrstea, locul 102, cu 645p, în urcare patru poziţii. Edina Gallovits-Hall se află pe locul 117, cu 580p, după o urcare de cinci poziţii, Mădălina Gojnea se menţine pe locul 163, cu 368p, Liana Ungur a urcat de pe 182 pe 177, cu 327p, iar Ioana Raluca Olaru a coborît de pe locul 173 pe 182, cu 314 puncte. În ierarhia de dublu, Niculescu ocupă în continuare locul 35, cu 2.470p, Dulgheru a coborît de pe locul 51 pe 57, cu 1.515p, Gallovits-Hall a coborît două poziţii pe locul 70, cu 1.172 puncte, Cîrstea se află pe 72, cu 1.156p, în coborîre două locuri, Olaru ocupă locul 88, cu 982p, în coborîre şase poziţii, iar Begu a căzut de pe locul 93 pe 95, cu 844p. Primele trei locuri ale clasamentului WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 9.970p, 2. Kim Clijsters (Belgia) 8.115p, 3. Vera Zvonareva (Rusia) 7.615p.

HĂNESCU, ÎN CĂDERE LIBERĂ ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul român Victor Hănescu a coborât opt poziţii şi ocupă locul 71, cu 745 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, în care, printre primii 200 de jucători, se află şi Adrian Ungur şi Victor Crivoi. Ungur este ocupantul locului 165, cu 357p, după o urcare de zece poziţii, iar Crivoi se menţine pe poziţia 200, cu 268p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a urcat de pe locul 16 pe 15, acumulând 3.730p. Primele trei poziţii ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 11.915p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 9.710p, 3. Roger Federer (Elveţia) 8.690p.

EŞECURI PE LINIE PENTRU ROMÂNCE LA MADRID

Constănţeanca Simona Halep a părăsit turneul de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 3,7 milioane euro, încă din primul tur. Sportiva în vârstă de 19 ani a fost învinsă de franţuzoaica Marion Bartoli (13 WTA), cu 6-4, 6-1, la capătul unui meci întins pe durata a 90 de minute. Ajunsă pe tabloul principal în urma calificărilor, Halep va pleca din capitala Spaniei cu 7.825 de euro şi 5 puncte WTA. Tot în runda inaugurală a pierdut şi Monica Niculescu, ajunsă pe tabloul principal, dupa ce a bifat sâmbătă două victorii în calificări. Niculescu a fost învinsă, în primul tur, cu 6-4, 3-6, 6-7, de Chanelle Scheepers (Africa de Sud, nr. 79 WTA).

HĂNESCU, PE TABLOUL PRINCIPAL LA MADRID

Tenismanul Victor Hănescu a acces pe tabloul principal al turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare de 3,7 milioane de euro, după ce l-a învins, în turul 2 al calificărilor, pe Marius Copil, cu 5-7, 7-5, 7-6. Hănescu, al patrulea favorit al calificărilor, s-a impus în faţa lui Copil după două ore şi 50 de minute de joc, reuşind să anuleze patru mingi ale adversarului. Prin accederea pe tabloul principal, Hănescu şi-a asigurat un cec de 9.175 de euro şi 10 puncte ATP.

SABRERUL RAREŞ DUMITRESCU, LOCUL 3 LA CUPA MONDIALĂ

Scrimerul român Rareş Dumitrescu s-a clasat pe locul 3 în concursul individual de sabie din cadrul Cupei Mondiale de la Atena, prima competiţie de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Dumitrescu a obţinut patru victorii, pierzând în semifinale în faţa francezului Nicolas Limbach (9-15). Competiţia a fost câştigată de ungurul Aron Szilagyi, în urma abandonului lui Limbach. Cosmin Hănceanu a terminat pe locul 25, Alexandru Sireteanu - pe 54, Ciprian Gălăţeanu - pe 69, Tiberiu Dolniceanu - pe 80, Mihai Bela - pe 81, Florin Zalomir - pe 84, iar Alin Badea - pe 166. Pe echipe, România a ocupat locul 4, după ce a pierdut finala mică în faţa Franţei (32-45). România a învins Turcia în optimi (45-26), Belarus, în sferturi (45-42), dar a cedat în semifinale, în faţa Rusiei (39-45).

NAŢIONALA DE FUTSAL A ÎNVINS DE DOUĂ ORI TURCIA

Echipa naţională de futsal a României a susţinut săptămâna trecută, la Buzău, două partide amicale în compania selecţionatei similare a Turciei. Tricolorii au câştigat de fiecare dată, cu 4-3 (goluri Cosmin Gherman 2, Toni Safar, Florin Matei) în primul meci şi cu 4-2 (Cosmin Gherman 2, Florin Ignat, Mimi Stoica) în al doilea.

ŞTIINŢA BACĂU A RATAT CALIFICAREA ÎN FINALA CHALLENGE CUP LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal masculin Ştiinţa Bacău a ratat, sâmbătă, pe teren propriu, calificarea în finala Challenge Cup, deşi a învins formaţia slovenă Cimos Koper, scor 30-25 (16-9), în manşa retur a semifinalelor. În tur, băcăuanii au pierdut cu 27-34, diferenţa de scor fiind imposibil de remontat pe teren propriu, în pofida unui joc bun şi a atmosferei electrizante create de fani. Cu scorul general de 59-57, Cimos Koper va juca finala Challenge Cup, handbalul românesc ratând ultimul act al competiţiei, după ce în ultimii cinci ani a obţinut de patru ori trofeul (Steaua Bucureşti în 2006, respectiv UCM Reşiţa, în 2007, 2008 şi 2009). Cimos Koper va întâlni în finală (14/15 mai - în deplasare, 21/22 mai - pe teren propriu) echipa portugheză SL Benfica Lisabona, care a eliminat, în semifinale, pe Partizan Belgrad, după 30-36 (în tur, la Belgrad) şi 33-25 (în retur, la Lisabona).

LC LA HANDBAL MASCULIN

FC Barcelona şi-a luat o frumoasă revanşă în faţa formaţiei THW Kiel pentru înfrângerea din finala sezonului trecut din Liga Campionilor la handbal masculin. După ce câştigase manşa tur din sferturile de finală, pe teren propriu, scor 27-25, Barcelona s-a impus şi duminică, în deplasarea de la Kiel, scor 36-33, calificându-se în Final Four. O semi-surpriză s-a înregistrat şi în Franţa, unde, după ce s-a impus în deplasare cu Rhein-Neckar Lowen, scor 29-27, Montpellier a pierdut, sâmbătă, pe teren propriu, scor 26-35. Germania are două echipe calificate în Final Four-ul din acest an, Hamburg eliminând fără probleme pe Chekhovskie Medvedi: 38-34 în Germania şi 37-37 în Rusia. A patra semifinalistă a Ligii Campionilor este Ciudad Real: 38-24 (în deplasare) şi 21-22 (pe teren propriu) cu HG Flensburg-Handewitt. Final Four-ul va avea loc pe 28 şi 29 mai, la Koln, meciurile din semifinale fiind Rhein Neckar Lowen - FC Barcelona şi Renovalia Ciudad Real - HSV Hamburg.