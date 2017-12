ÎNFRÂNGERE PENTRU CADEŢII DE LA CVM TOMIS

Ieri a început la Buzău unul dintre turneele din cadrul fazei semifinale a Campionatului Naţional de volei rezervat cadeţilor. În primul meci susţinut, CVM Tomis Constanţa (antrenor Iulian Rădulescu) a cedat, scor 1:3, în duelul cu CSM CSS 2 Bucureşti. Astăzi, de la ora 14.00, CVM Tomis va înfrunta pe CSS Buzău. La turneul final se vor califica primele două clasate.

LIGA EUROPEANĂ LA TENIS DE MASĂ

Echipa naţională feminină de tenis de masă a României a pierdut, cu 2-3, confruntarea cu Olanda, din manşa tur a semifinalelor Ligii Europene a Naţiunilor. În partida disputată marţi seară, în Olanda, la Arnhem, antrenorul constănţean Viorel Filimon le-a utilizat pe Eliza Samara (LPS CSS “Nicolae Rotaru” Constanţa), Daniela Dodean şi Bernadette Szocs, rezervă fiind Cristina Hîrîci (LPS CSS “Nicolae Rotaru” Constanţa). Rezultate: Li Jie - Szocs 3-0 (13-11, 11-6, 11-8), Li Jiao - Dodean 2-3 (8-11, 5-11, 11-9, 11-6, 10-12), Linda Creemers - Samara 1-3 (8-11, 11-7, 5-11, 10-12), Li Jie - Dodean 3-2 (5-11, 9-11, 11-5, 11-3, 12-10), Li Jiao / Creemers - Szocs / Samara 3-0 (11-5, 11-9, 10-12). Întâlnirea retur este programată pe 19 aprilie.

OLTCHIM RM. VÎLCEA, ÎN PERICOL

Ieri, Constantin Roibu, managerul general al echipei Oltchim Rm. Vîlcea, a precizat că, începând cu 31 martie, SC Oltchim SA îşi va retrage sprijinul financiar acordat până acum campioanei Romaniei la handbal feminin. Tot ieri, Ioan Gavrilescu, preşedintele grupării vâlcene, a anunţat că îşi dă demisia din funcţia de conducere după 33 de ani alături de Oltchim. În aceste condiţii, jucătoarele care încă sunt sub contract cu Oltchim vor deveni libere de contract şi îşi pot căuta echipe, Oltchim fiind în pericol de desfiinţare.

LN DE HANDBAL FEMININ

Ieri s-au disputat ultimele două partide ale etapei a 21-a din Liga Naţionala de handbal feminin: CSM Bucureşti - Rulmentul Braşov 35-31 (19-12) şi HCM Buzău - Cetate Deva 20-25 (7-12). Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 41p, 2. U. Jolidon Cluj 34p, 3. CSM Bucureşti 32p, 4. HC Zalău 28p, 5. HCM Roman 24p; 6. Oţelul Galaţi 23p (golaveraj: 562-535), 7. Dunărea Brăila 23p (511-537), 8. HCM Baia Mare 21p, 9. Rulmentul Braşov 18p, 10. CS Tomis Constanţa 16p, 11. SCM Craiova 12p, 12. Cetate Deva 10p, 13. HCM Buzău 6p (544-657), 14. U. Reşiţa 6p (490-610).

NAŢIONALA DE VOLEI FETE VA JUCA ÎN FRANŢA

Echipa naţională de volei feminin a României va participa, în perioada 19-21 mai, la Turneul Internaţional al Franţei de la Caen, în care va pregăti meciurile oficiale din Liga Europeană, care debutează pe 27 mai. Organizatorii au anunţat deja programul competiţiei, România urmând să joace, în ordine, cu Croaţia (19 mai, ora 20.00), cu Franţa (20 mai, ora 21.00) şi cu Israel (21 mai, ora 19.00). Toate cele patru formaţii participante la acest turneu vor juca şi în Liga Europeană, Croaţia fiind repartizată chiar în grupa C, în care va evolua şi echipa României.

DULGHERU, ÎNVINSĂ DE ŞARAPOVA

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru, favorită nr. 26, a fost învinsă, scor 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), de rusoaica Maria Şarapova, favorita nr. 16, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Miami, dotat cu premii în valoare de 3,645 milioane de dolari. Meciul dintre Dulgheru şi Şarapova a fost unul maraton, el durând trei ore şi 28 de minute. Dulgheru şi Şarapova s-au întâlnit pentru prima oară, iar rusoaica va juca în semifinale cu Andrea Petkovic (Germania, fav. nr. 21). Pentru accederea în sferturi, Dulgheru va primi un cec în valoare totală de 64.700 de dolari şi 250 de puncte WTA.

ROMÂNII POT PARTICIPA LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE DE BOX

Federaţia Internaţională de box amator (AIBA) a anunţat că va permite pugiliştilor români să participe la competiţiile internaţionale, însă a decis suspendarea pentru o perioadă de doi ani a conducerii federaţiei din ţara noastră. Comitetul Executiv al AIBA suspendase provizoriu Federaţia Română de Box pe 8 martie, după ce FR Box a anunţat alegeri pentru data de 27 octombrie 2010, cu scopul înlocuirii preşedintelui Rudel Obreja, aflat în stare de suspendare, care a fost însă menţinut în funcţie. Forul internaţional a precizat că suspendarea dictată împotriva federaţiei nu se aplică sportivilor, antrenorilor, arbitrilor de ring şi arbitrilor judecători, care vor putea lua parte la competiţii.

ANDRE WARD ÎL APRECIAZĂ PE BUTE

Pugilistul Andre Ward, deţinător al centurii WBA la categoria supermijlocie, participant în turneul “Super Six”, a declarat că învingătorul acestuia ar trebui să lupte împotriva campionului român în versiunea IBF, Lucian Bute. „Cred că Lucian Bute face o treabă bună acum. Câştigă împotriva unor luptători de calibru şi cu siguranţă este unul dintre cei cu care ar trebui să se bată câştigătorul acestui Super Six, pentru că există prea multă confuzie despre cine este cel mai bun”, a spus Ward. El a disputat două meciuri în Super Six, ambele câştigate. Datorită retragerii unui alt pugilist din Super Six, Andre Dirrell, Ward figurează cu trei victorii în clasamentul turneului.

DAWSON NU MAI VREA SĂ BOXEZE CU DIACONU

Presa canadiană a anunţat că meciul de box dintre Adrian Diaconu şi Chad Dawson, programat pe 21 mai, la Montreal, nu va mai avea loc. Nu se cunosc motivele pentru care fostul campion mondial la categoria semigrea, în versiunea WBC, a decis să se retragă. Dawson a fost deposedat de titlul suprem de canadianul Jean Pascal, în august 2010, fiind considerat până atunci unul dintre cei mai valoroşi pugilişti ai categoriei. Diaconu n-a mai urcat în ring de la meciul victorios cu Omar Sheika, disputat în octombrie trecut. Anterior, el a pierdut de două ori în faţa aceluiaşi Pascal, care l-a şi deposedat de titlul mondial WBC, pe 19 iunie 2009. Este posibil ca românul să-l aibă ca adversar, în viitorul apropiat, pe Chris Henry, InterBox negociind cu acesta posibilitatea disputării unui meci. Cei doi s-au mai înfruntat în 2008, când Diaconu a câştigat. Meciul Diaconu - Dawson urma să se dispute înaintea înfruntării dintre Jean Pascal şi Bernard Hopkins.

TREI ROMÂNI VOR CONCURA LA ABU DHABI DESERT CHALLENGE

Piloţii români Mani Gyenes, Alex Gîrbacea şi Adrian Răduţă vor concura în perioada 1-7 aprilie în prima etapă din actualul sezon al Campionatului Mondial de Rally-Raid (FIM), Abu Dhabi Desert Challenge. Aceasta este prima competiţie la care participă Mani Gyenes, după ce în ianuarie a câştigat Raliul Dakar la clasa Maraton. Toţi cei trei piloţi ai echipei Vectra Racing vor concura pentru prima dată în Emiratele Arabe Unite, singurul pilot român care a mai evoluat până acum la Desert Challenge fiind Marcel Butuza (ocupantul locului şase în 2007).

ARBITRI DE HANDBAL PRINŞI ÎN STARE DE EBRIETATE

Doi arbitri din Liga Naţională de handbal, ieşenii Bogdan Anton şi Iulian Cristea, au fost prinşi în stare de ebrietate de Poliţia Rutieră din Iaşi. Cei doi arbitri ar fi trebuit să oficieze la partidele turneului de calificare la Campionatul European de handbal junioare. În altă ordine de idei, din Grupa a VI-a a turneului de calificare la CE s-au calificat la turneul final România şi Olanda. Din grupă au mai făcut parte Israel şi Armenia. CE de handbal junioare va avea loc în Cehia, în perioada 23 iunie - 3 iulie 2011.

ARBITRI SUSPENDAŢI ÎN LN DE HANDBAL

Federaţia Română de Handbal a decis suspendarea pe o perioadă de trei luni şi retrogradarea din lotul de elită a doi arbitri din Liga Naţională ca urmare a memoriului depus de Politehnica Timişoara. „La jocul din Liga Naţională masculină dintre UCM Caraş-Severin şi Poli Municipal Timişoara, disputat pee 23 martie 2011, la Reşiţa, luând în considerare memoriul echipei Poli Timişoara precum şi analiza înregistrării video, CCA propune în conformitate cu art. 68.2a suspendarea arbitrilor Bogdan Dordea şi Andrei Zăuleţ pe o perioadă de 3 luni competiţionale. În acelaşi timp, cuplul de arbitri mai sus menţionat este retrogradat din lotul de ligă până la sfârşitul sezonului competiţional în curs în conformitate cu art. 63.1 din regulamentul CCA“, se arată în comunicatul Comisiei de Arbitri din cadrul FRH. Propunerea CCA a fost ratificată de Comisia de Disciplină.